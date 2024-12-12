У Луцьку з’явився новий кликун

У Луцьку з’явився новий кликун
У четвер, 1 травня, в місті з’явилася ще одна фігурка кликуна.

Ініціатором встановлення є обласна філармонія, розповіла в коментарі misto.media начальниця управління туризму та промоції міста Луцької міської ради Катерина Мойсіюк. Він розташований у мистецькому дворику біля філармонії на проспекті Волі, 46.

«Виготовила кликуна скульпторка Ніка Музичко, яка робила й інші скульптури. Ми ж допомагали технічно і сенсово: придумували легенду, ознакували QR-кодом і включили його до туристичної мапи», — додала вона.

Зараз на туристичній мапі Луцька нанесений 21 кликун. У кожного — власне ім’я та образ.

Кликуна, якого розмістили біля філармонії, назвали Василько Соловейко.

«Кожен кликун мав сильний голос і кажуть, що вони гарно співали й любили вечорами збиратися й затягнути пісню. Ми подумали, що серед луцьких кликунів вирізнявся цей Василько. Ще кажуть, що в кожному поколінні був свій талановитий Василько: Василь Зінкевич , Василь Марчук , Василь Чепелюк , Василь Мойсіюк. Цей кликун — збірний образ талановитих митців, співаків, працівників обласної філармонії», — додала Катерина.

Довідка:

Кликун (або глашатай) — давня шанована професія у європейських містах доби Середньовіччя (15–17 ст.), яка полягала, перш за все, в інформуванні жителів про найважливіші події міста і країни.

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Теги: Луцьк, кликун
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