Засолювання сала офіційно стало культурною спадщиною Волині

нематеріальної культурної спадщини Волині офіційно внесли ще п'ять елементів. Тепер їх стало 41.



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На розгляд комісії громади Волині цього разу представили 5 елементів і всі вони увійшли до переліку нематеріальної культурної сплавини області, розповіла провідна методистка з охорони нематеріальної культурної спадщини Волинського обласного науково-методичного центру культури Наталія Грабарчук 19 червня.



Зокрема до переліку увійшли такі елементи:



- "Пиріжки з бобом (Бобівники)" у Ратнівській громаді;

- Традиція виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді;



- Традиція сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді;

- Традиція засолювання сала в Рівненській громаді (сім'я Лесі Херло, с. Полапи);

- Традиційна страва "Затирка" в Рівненській громаді.



Комісія також рекомендува такі елементи, як "Пиріжки з бобом (Бобівники)" у Ратнівській громаді, традиційну страву "Затирка" в Рівненській громаді, традицію сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді й традицію виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді до подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.



Щодо традиції засолювання сала, комісія рекомендувала створити окрему категорію, яка об’єднуватиме різноманітні рецепти та традиції цього процесу з урахуванням локальних особливостей, каже Наталія Грабарчук. З її слів, також розвиватимуть підкатегорії, які включатимуть як коління, так і соління сала, що дасть можливість включати нові громади та їх традиційні рецепти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До обласного перелікуВолині офіційно внесли ще п'ять елементів. Тепер їх стало 41.Про це пише Суспільне На розгляд комісії громади Волині цього разу представили 5 елементів і всі вони увійшли до переліку нематеріальної культурної сплавини області, розповіла провідна методистка з охорони нематеріальної культурної спадщини Волинського обласного науково-методичного центру культури19 червня.Зокрема до переліку увійшли такі елементи:- "Пиріжки з бобом (Бобівники)" у Ратнівській громаді;- Традиція виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді;- Традиція сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді;- Традиція засолювання сала в Рівненській громаді (сім'я Лесі Херло, с. Полапи);- Традиційна страва "Затирка" в Рівненській громаді.Комісія також рекомендува такі елементи, як "Пиріжки з бобом (Бобівники)" у Ратнівській громаді, традиційну страву "Затирка" в Рівненській громаді, традицію сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді й традицію виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді до подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.Щодо традиції засолювання сала, комісія рекомендувала створити окрему категорію, яка об’єднуватиме різноманітні рецепти та традиції цього процесу з урахуванням локальних особливостей, каже Наталія Грабарчук. З її слів, також розвиватимуть підкатегорії, які включатимуть як коління, так і соління сала, що дасть можливість включати нові громади та їх традиційні рецепти.

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