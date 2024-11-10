Засолювання сала офіційно стало культурною спадщиною Волині

Засолювання сала офіційно стало культурною спадщиною Волині
До обласного переліку нематеріальної культурної спадщини Волині офіційно внесли ще п'ять елементів. Тепер їх стало 41.

Про це пише Суспільне.

На розгляд комісії громади Волині цього разу представили 5 елементів і всі вони увійшли до переліку нематеріальної культурної сплавини області, розповіла провідна методистка з охорони нематеріальної культурної спадщини Волинського обласного науково-методичного центру культури Наталія Грабарчук 19 червня.

Зокрема до переліку увійшли такі елементи:

- "Пиріжки з бобом (Бобівники)" у Ратнівській громаді;
- Традиція виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді;
Засолювання сала офіційно стало культурною спадщиною Волині

- Традиція сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді;
- Традиція засолювання сала в Рівненській громаді (сім'я Лесі Херло, с. Полапи);
- Традиційна страва "Затирка" в Рівненській громаді.

Комісія також рекомендува такі елементи, як "Пиріжки з бобом (Бобівники)" у Ратнівській громаді, традиційну страву "Затирка" в Рівненській громаді, традицію сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді й традицію виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді до подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Щодо традиції засолювання сала, комісія рекомендувала створити окрему категорію, яка об’єднуватиме різноманітні рецепти та традиції цього процесу з урахуванням локальних особливостей, каже Наталія Грабарчук. З її слів, також розвиватимуть підкатегорії, які включатимуть як коління, так і соління сала, що дасть можливість включати нові громади та їх традиційні рецепти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: культура, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зіткнулися автомобіль та моторолер
Сьогодні, 12:05
Що приготувати з кабачків: ТОП-6 рецептів від ВолиньPost
Сьогодні, 11:50
Засолювання сала офіційно стало культурною спадщиною Волині
Сьогодні, 11:41
На Волині провели в останню путь Героя Івана Теребейчика
Сьогодні, 11:22
На Волині попрощалися з Героєм Михайлом Муковозом, який віддав життя за Україну
Сьогодні, 11:07
Схожі новини
Вшанували пам’ять видатного композитора з Луцька Вшанували пам’ять видатного композитора з Луцька
02 квітня, 11:35
Студенти з Волині перемогли на міжнародному фестивалі Студенти з Волині перемогли на міжнародному фестивалі
10 листопада, 2024, 17:14
У Луцьку відкрили мистецький дворик обласної філармонії У Луцьку відкрили мистецький дворик обласної філармонії
11 вересня, 2024, 05:28
У Луцьку відбудеться вручення премії імені Корсака. Програма У Луцьку відбудеться вручення премії імені Корсака. Програма
10 вересня, 2024, 14:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше у Луцьку: театр підписав меморандум, що відкриває нові можливості для військових через силу мистецтва
Сьогодні, 13:10
 0
Стоматологія під збільшенням: оптика в роботі зубного лікаря
Сьогодні, 13:00
 0
За переправлення ухилянтів за кордон судитимуть волинянина
Сьогодні, 12:24
 0
За торгівлю зброєю одеситу на Волині «світить» 7 років, - поліція
Сьогодні, 12:15
 0
На Волині зіткнулися автомобіль та моторолер
Сьогодні, 12:05
 0
Медіа
відео
1/8