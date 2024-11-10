Засолювання сала офіційно стало культурною спадщиною Волині
Сьогодні, 11:41
До обласного переліку нематеріальної культурної спадщини Волині офіційно внесли ще п'ять елементів. Тепер їх стало 41.
Про це пише Суспільне.
На розгляд комісії громади Волині цього разу представили 5 елементів і всі вони увійшли до переліку нематеріальної культурної сплавини області, розповіла провідна методистка з охорони нематеріальної культурної спадщини Волинського обласного науково-методичного центру культури Наталія Грабарчук 19 червня.
Зокрема до переліку увійшли такі елементи:
- "Пиріжки з бобом (Бобівники)" у Ратнівській громаді;
- Традиція виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді;
- Традиція сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді;
- Традиція засолювання сала в Рівненській громаді (сім'я Лесі Херло, с. Полапи);
- Традиційна страва "Затирка" в Рівненській громаді.
Комісія також рекомендува такі елементи, як "Пиріжки з бобом (Бобівники)" у Ратнівській громаді, традиційну страву "Затирка" в Рівненській громаді, традицію сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді й традицію виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді до подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.
Щодо традиції засолювання сала, комісія рекомендувала створити окрему категорію, яка об’єднуватиме різноманітні рецепти та традиції цього процесу з урахуванням локальних особливостей, каже Наталія Грабарчук. З її слів, також розвиватимуть підкатегорії, які включатимуть як коління, так і соління сала, що дасть можливість включати нові громади та їх традиційні рецепти.
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Про це пише Суспільне.
На розгляд комісії громади Волині цього разу представили 5 елементів і всі вони увійшли до переліку нематеріальної культурної сплавини області, розповіла провідна методистка з охорони нематеріальної культурної спадщини Волинського обласного науково-методичного центру культури Наталія Грабарчук 19 червня.
Зокрема до переліку увійшли такі елементи:
- "Пиріжки з бобом (Бобівники)" у Ратнівській громаді;
- Традиція виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді;
- Традиція сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді;
- Традиція засолювання сала в Рівненській громаді (сім'я Лесі Херло, с. Полапи);
- Традиційна страва "Затирка" в Рівненській громаді.
Комісія також рекомендува такі елементи, як "Пиріжки з бобом (Бобівники)" у Ратнівській громаді, традиційну страву "Затирка" в Рівненській громаді, традицію сушіння риби на соломі в Прилісненській громаді й традицію виготовлення та гри на дудці-колянці у Луцькій громаді до подальшого просування до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.
Щодо традиції засолювання сала, комісія рекомендувала створити окрему категорію, яка об’єднуватиме різноманітні рецепти та традиції цього процесу з урахуванням локальних особливостей, каже Наталія Грабарчук. З її слів, також розвиватимуть підкатегорії, які включатимуть як коління, так і соління сала, що дасть можливість включати нові громади та їх традиційні рецепти.
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