Росія уже 100 днів ігнорує пропозицію США про перемир’я, – Сибіга

Андрій Сибіга після заяв глави Кремля володимира путіна про нібито готовність до переговорів і бажання припинити війну нагадав, що саме Росія уже 100 днів ігнорує пропозицію США про 30-денне припинення вогню.



Про це повідомив Сибіга в мережі Х, пише



"Минуло рівно 100 днів відтоді, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США повністю припинити вогонь, покласти край вбивствам і розпочати справжній мирний процес. Минуло рівно 100 днів відтоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру", - йдеться в повідомленні.



Він нагадав, що увесь цей час Росія вдавалась до маніпуляцій і посилювала терор проти України.



"Україна залишається відданою миру. На жаль, Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США, спрямовані на припинення вбивств. Настав час діяти зараз і примусити Росію до миру", – заявив Сибіга.



Він наголосив, що покласти край російській агресії може лише "мир через силу", посилення санкцій і розширення можливостей для України.



У березні президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки на зустрічі в Саудівській Аравії запропонували повне припинення вогню на 30 днів не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. "Ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той самий момент тиша запрацює", – сказав Зеленський.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Глава МЗСпісля заяв глави Кремляпро нібито готовність до переговорів і бажання припинити війну нагадав, що саме Росія уже 100 днів ігнорує пропозицію США про 30-денне припинення вогню.Про це повідомив Сибіга в мережі Х, пише Українська правда "Минуло рівно 100 днів відтоді, як Україна беззастережно прийняла мирну пропозицію США повністю припинити вогонь, покласти край вбивствам і розпочати справжній мирний процес. Минуло рівно 100 днів відтоді, як Росія відкидає цей базовий перший крок до миру", - йдеться в повідомленні.Він нагадав, що увесь цей час Росія вдавалась до маніпуляцій і посилювала терор проти України."Україна залишається відданою миру. На жаль, Росія продовжує обирати війну, ігноруючи зусилля США, спрямовані на припинення вбивств. Настав час діяти зараз і примусити Росію до миру", – заявив Сибіга.Він наголосив, що покласти край російській агресії може лише "мир через силу", посилення санкцій і розширення можливостей для України.У березні президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати Америки на зустрічі в Саудівській Аравії запропонували повне припинення вогню на 30 днів не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту. "Ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той самий момент тиша запрацює", – сказав Зеленський.

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