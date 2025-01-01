Обидва вважалися зниклими безвісти: на Волинь «На щиті» повертаються Герої Віталій Ковальчук та Володимир Оліферчук

Обидва вважалися зниклими безвісти: на Волинь «На щиті» повертаються Герої Віталій Ковальчук та Володимир Оліферчук
Скорботний день у Володимирській громаді — відразу два Захисники "На щиті" повертаються назавжди до рідного дому.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.

"Обидва військовослужбовці близько року вважалися зниклими безвісти.
Солдат Ковальчук Віталій Ярославович загинув 18.07.2024 р. на Бахмутському напрямку під час артилерійського обстрілу.

Солдат Оліферчук Володимир Євгенович визнаний загиблим 08.05.2024 р. під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку.

Сьогодні кортеж "На щиті" прибуде у місто орієнтовно о 16 год, і буде рухатися у бік моргу вулицями С.Бандери-Устилузька-Ковельська-Шпитальна. Інформацію щодо поховання повідомимо згодом.

Закликаю мешканців громади вийти на коридор шани, та гідно зустріти наших Героїв. Низький уклін воїнам та щирі співчуття скорботним родинам", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героїв. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, війна, Волинь
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