51-річний лучанин підробляв медичні довідки про придатність до керування транспортними засобами
Сьогодні, 17:09
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 51-річним жителем Луцька неодноразового підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб, а також зловживання впливом.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік у змові з не встановленим спільником підробляв офіційні документи – медичні довідки про придатність до керування транспортними засобами.
Окрім того, він за гроші «вирішував питання» в територіальному сервісному центрі МВС.
Так, у березні 2025 року він отримав від громадянина понад 33 тисячі гривень за те, щоб шляхом впливу на службових осіб ТСЦ провести процедуру постановки на облік та реєстрації транспортного засобу без участі та присутності власника.
У ході санкціонованих судом обшуків у фігуранта виявлено та вилучено бланки довідок, печатки та чорнові записи.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, чоловік у змові з не встановленим спільником підробляв офіційні документи – медичні довідки про придатність до керування транспортними засобами.
Окрім того, він за гроші «вирішував питання» в територіальному сервісному центрі МВС.
Так, у березні 2025 року він отримав від громадянина понад 33 тисячі гривень за те, щоб шляхом впливу на службових осіб ТСЦ провести процедуру постановки на облік та реєстрації транспортного засобу без участі та присутності власника.
У ході санкціонованих судом обшуків у фігуранта виявлено та вилучено бланки довідок, печатки та чорнові записи.
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