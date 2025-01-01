На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Півчуком

На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Півчуком
Війна продовжує забирати життя кращих воїнів, які боронять країну від російського агресора. Сьогодні, 19 червня, в селі Гаразджа у церкві Успіння Пресвятої Богородиці жителі Луцької територіальної громади попрощалися із військовослужбовцем Півчуком Віталієм Ярославовичем (27.06.1982 року народження), серце якого зупинилося внаслідок бойового поранення у шпиталі в Харкові.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Захисник помер 14 червня, перебуваючи у стаціонарному відділенні Військово-медичного клінічного центру Північного регіону м. Харків, від поранення, отриманого 11 червня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Строївка Харківської області.

Поховали захисника на кладовищі села Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Півчуком
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Півчуком
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Півчуком
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Півчуком

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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