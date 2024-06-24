Зеленський призначив нового командувача Сухопутними військами ЗСУ
Сьогодні, 20:54
Президент Зеленський призначив Геннадія Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ.
Указ оприлюднений на сайті ОПУ, - пише "Українська правда".
До цього Шаповалов був на посаді командувача військ Оперативного командування "Південь". Цю посаду він залишив у лютому 2025 року. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.
У січні 2025 року президент казав, що призначає Шаповалова працювати з партнерами у Вісбадені і координувати безпекову допомогу Україні.
Довідково: Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само – з відзнакою – Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.
Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.
Передісторія:
Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
Того ж дня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.
Згодом стало відомо, що Драпатий залишається у війську.
Президент Володимир Зеленський 3 червня призначив Михайла Драпатого командувачем обʼєднаних сил й зазначив, що він зосередиться виключно на бойових питаннях.
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Указ оприлюднений на сайті ОПУ, - пише "Українська правда".
До цього Шаповалов був на посаді командувача військ Оперативного командування "Південь". Цю посаду він залишив у лютому 2025 року. У березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.
У січні 2025 року президент казав, що призначає Шаповалова працювати з партнерами у Вісбадені і координувати безпекову допомогу Україні.
Довідково: Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само – з відзнакою – Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.
Пройшов військову кар’єру від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, в березні 2022 року отримав звання бригадного генерала.
Передісторія:
Російські війська 1 червня завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ – відомо про щонайменше 12 загиблих та понад 60 поранених.
Того ж дня командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про відставку через трагедію і зазначив, що як командувач не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів.
Згодом стало відомо, що Драпатий залишається у війську.
Президент Володимир Зеленський 3 червня призначив Михайла Драпатого командувачем обʼєднаних сил й зазначив, що він зосередиться виключно на бойових питаннях.
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