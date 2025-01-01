Як витягнути кліща у собаки в домашніх умовах

Як витягнути кліща у собаки в домашніх умовах
Навіть після оброблення засобами від паразитів під час прогулянок є ризик зараження. Тому варто знати, як витягнути кліща у собаки. Головне — не панікувати та діяти обережно. Видалити паразита можна вдома, навіть без спеціалізованого інструмента.

Поширені способи


Перед процедурою варто заздалегідь подбати про все необхідне:

  • одноразові рукавички;

  • антисептик (хлоргексидин, перекис водню);

  • пінцет, гачок або звичайна нитка;

  • ватний диск;

  • баночка для збереження паразита (на аналіз або утилізацію).

    • Є три найпоширеніших способи видалення кліща:

    1. Гачком. Обхопити кліща, зробити 3–5 обертів проти годинникової стрілки — він вийде разом із хоботком.

    2. Пінцетом. Затиснути кліща якомога ближче до шкіри та витягнути обережно, без ривків. Важливо не тиснути на тіло паразита — це небезпечно для собаки.

    3. Ниткою. Зробити петлю, затягнути навколо кліща біля самої шкіри та обережно викручувати. Метод дієвий, якщо немає інструментів.

    Після видалення треба обробити місце антисептиком, кліща покласти в герметичну ємність. Варто впродовж двох тижнів після цього стежити за самопочуттям тварини.

    Як витягнути кліща у собаки без спеціалізованих інструментів


    Іноді паразитів доводиться видаляти підручними засобами. Один із варіантів — використати шприц. В інсулінового — зрізають носик біля голки, змащують край кремом та щільно прикладають до шкіри так, щоб кліщ опинився всередині. Потім повільно тягнуть поршень — утворюється вакуум, через який паразит вилазить сам. Метод не завжди працює, а також може бути небезпечним (внаслідок стресу кліщ може виділяти більше слини з інфекцією).

    Є й інші способи, наприклад — видалення олією. Деякі господарі змащують ватну паличку олією та обережно «гладять» паразита, поки він не вийде сам. Якщо після видалення з'явилася температура, слабкість або зміни в поведінці тварини — варто звернутися до ветеринара. Це можуть бути симптоми піроплазмозу.

    Іноді після видалення кліща у шкірі залишається хоботок. Це не небезпечно. Якщо інфекція вже потрапила в кров, то залишки паразита не вплинуть на розвиток хвороби. Але може з’явитися запалення — організм намагатиметься позбутися стороннього тіла через нарив. Якщо помітно чорну точку на місці укусу, треба обережно підчепити залишок стерильною голкою та змастити ранку антисептиком.

    Найкращий захист від кліщів — регулярне оброблення. А замовити спеціалізовані засоби можна на сайті Zootovary.ua.

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