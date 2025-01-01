Як витягнути кліща у собаки в домашніх умовах
Сьогодні, 20:07
Навіть після оброблення засобами від паразитів під час прогулянок є ризик зараження. Тому варто знати, як витягнути кліща у собаки. Головне — не панікувати та діяти обережно. Видалити паразита можна вдома, навіть без спеціалізованого інструмента.
Перед процедурою варто заздалегідь подбати про все необхідне:
одноразові рукавички;
антисептик (хлоргексидин, перекис водню);
пінцет, гачок або звичайна нитка;
ватний диск;
баночка для збереження паразита (на аналіз або утилізацію).
Є три найпоширеніших способи видалення кліща:
1. Гачком. Обхопити кліща, зробити 3–5 обертів проти годинникової стрілки — він вийде разом із хоботком.
2. Пінцетом. Затиснути кліща якомога ближче до шкіри та витягнути обережно, без ривків. Важливо не тиснути на тіло паразита — це небезпечно для собаки.
3. Ниткою. Зробити петлю, затягнути навколо кліща біля самої шкіри та обережно викручувати. Метод дієвий, якщо немає інструментів.
Після видалення треба обробити місце антисептиком, кліща покласти в герметичну ємність. Варто впродовж двох тижнів після цього стежити за самопочуттям тварини.
Іноді паразитів доводиться видаляти підручними засобами. Один із варіантів — використати шприц. В інсулінового — зрізають носик біля голки, змащують край кремом та щільно прикладають до шкіри так, щоб кліщ опинився всередині. Потім повільно тягнуть поршень — утворюється вакуум, через який паразит вилазить сам. Метод не завжди працює, а також може бути небезпечним (внаслідок стресу кліщ може виділяти більше слини з інфекцією).
Є й інші способи, наприклад — видалення олією. Деякі господарі змащують ватну паличку олією та обережно «гладять» паразита, поки він не вийде сам. Якщо після видалення з'явилася температура, слабкість або зміни в поведінці тварини — варто звернутися до ветеринара. Це можуть бути симптоми піроплазмозу.
Іноді після видалення кліща у шкірі залишається хоботок. Це не небезпечно. Якщо інфекція вже потрапила в кров, то залишки паразита не вплинуть на розвиток хвороби. Але може з’явитися запалення — організм намагатиметься позбутися стороннього тіла через нарив. Якщо помітно чорну точку на місці укусу, треба обережно підчепити залишок стерильною голкою та змастити ранку антисептиком.
Найкращий захист від кліщів — регулярне оброблення. А замовити спеціалізовані засоби можна на сайті Zootovary.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Поширені способи
Перед процедурою варто заздалегідь подбати про все необхідне:
Є три найпоширеніших способи видалення кліща:
1. Гачком. Обхопити кліща, зробити 3–5 обертів проти годинникової стрілки — він вийде разом із хоботком.
2. Пінцетом. Затиснути кліща якомога ближче до шкіри та витягнути обережно, без ривків. Важливо не тиснути на тіло паразита — це небезпечно для собаки.
3. Ниткою. Зробити петлю, затягнути навколо кліща біля самої шкіри та обережно викручувати. Метод дієвий, якщо немає інструментів.
Після видалення треба обробити місце антисептиком, кліща покласти в герметичну ємність. Варто впродовж двох тижнів після цього стежити за самопочуттям тварини.
Як витягнути кліща у собаки без спеціалізованих інструментів
Іноді паразитів доводиться видаляти підручними засобами. Один із варіантів — використати шприц. В інсулінового — зрізають носик біля голки, змащують край кремом та щільно прикладають до шкіри так, щоб кліщ опинився всередині. Потім повільно тягнуть поршень — утворюється вакуум, через який паразит вилазить сам. Метод не завжди працює, а також може бути небезпечним (внаслідок стресу кліщ може виділяти більше слини з інфекцією).
Є й інші способи, наприклад — видалення олією. Деякі господарі змащують ватну паличку олією та обережно «гладять» паразита, поки він не вийде сам. Якщо після видалення з'явилася температура, слабкість або зміни в поведінці тварини — варто звернутися до ветеринара. Це можуть бути симптоми піроплазмозу.
Іноді після видалення кліща у шкірі залишається хоботок. Це не небезпечно. Якщо інфекція вже потрапила в кров, то залишки паразита не вплинуть на розвиток хвороби. Але може з’явитися запалення — організм намагатиметься позбутися стороннього тіла через нарив. Якщо помітно чорну точку на місці укусу, треба обережно підчепити залишок стерильною голкою та змастити ранку антисептиком.
Найкращий захист від кліщів — регулярне оброблення. А замовити спеціалізовані засоби можна на сайті Zootovary.ua.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Як витягнути кліща у собаки в домашніх умовах
Сьогодні, 20:07
На Волині попрощалися з Героєм Віталієм Півчуком
Сьогодні, 19:10
Співачка Ані Лорак отримала російський паспорт, - ЗМІ
Сьогодні, 18:04
51-річний лучанин підробляв медичні довідки про придатність до керування транспортними засобами
Сьогодні, 17:09
Заморожені 210 млрд євро російських активів підуть Україні, - ЄС
Сьогодні, 16:42