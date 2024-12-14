Співачка Ані Лорак отримала російський паспорт, - ЗМІ
Сьогодні, 18:04
Співачка Ані Лорак, яка родом із Буковини, отримала російське громадянство.
Про це пише пропагандистське видання «РИА Новости» з посиланням на джерело в оточенні виконавиці, повідомляє Громадське.
За словами співрозмовника, паспорт їй видали минулого тижня — 9 червня. Як пише «РИА Новости», вона подала заяву на отримання громадянства ще в лютому 2024 року.
Нагадаємо, у листопаді 2024-го Ані Лорак (Кароліна Куєк) однією з перших потрапила в перелік на позбавлення державних нагород зрадників України. Тоді вона втратила звання «Заслужений артист України».
Співачка народилася в місті Кіцмань, що в Чернівецькій області, і здобула популярність саме під час розвитку кар’єри в Україні. Після початку російсько-української війни у 2014 році вона не переривала зв'язки з російським шоубізнесом, а також не засудила повномасштабне російське вторгнення. Ані Лорак досі працює в росії.
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Про це пише пропагандистське видання «РИА Новости» з посиланням на джерело в оточенні виконавиці, повідомляє Громадське.
За словами співрозмовника, паспорт їй видали минулого тижня — 9 червня. Як пише «РИА Новости», вона подала заяву на отримання громадянства ще в лютому 2024 року.
Нагадаємо, у листопаді 2024-го Ані Лорак (Кароліна Куєк) однією з перших потрапила в перелік на позбавлення державних нагород зрадників України. Тоді вона втратила звання «Заслужений артист України».
Співачка народилася в місті Кіцмань, що в Чернівецькій області, і здобула популярність саме під час розвитку кар’єри в Україні. Після початку російсько-української війни у 2014 році вона не переривала зв'язки з російським шоубізнесом, а також не засудила повномасштабне російське вторгнення. Ані Лорак досі працює в росії.
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