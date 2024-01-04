Серед звільнених з полону українських захисників є воїни з Волині, - нардеп

Серед звільнених з полону українських захисників є воїни з Волині, - нардеп
В рамках чергового обміну військовополоненними, який відбувся 19 червня, з російської неволі визволили і воїнів з Волині.

Про це у соцмережах написав народний депутат з Волині В'ячеслав Рубльов.


"Під час чергового обміну з полону повернули українських захисників. І я найбільше радію з того, що серед них воїни 14-ї ОМБР, за яких вболівав особисто. Знесилені, змучені, але вони вже вдома на українській землі. Вдячний кожному за стійкість і мужність, а родинам – за силу і віру", - йдеться у дописі на сторінці народного депутата.

Як відомо, Україна та росія 19 червня здійснили черговий етап великого обміну тяжкохворих і поранених полонених.

Станом на 22:30, інформації про повернення з полону воїнів-волинян на сторінках Волинської ОВА та її очільника Івана Рудницького немає.

На сторінках СБУ з'явилися ексклюзивні фото та відео обміну полоненими 19 червня.


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Теги: Волинь, полон, війна, Україна, росія, В'ячеслав Рубльов
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