Серед звільнених з полону українських захисників є воїни з Волині, - нардеп





Про це у соцмережах написав народний депутат з Волині В'ячеслав Рубльов.





"Під час чергового обміну з полону повернули українських захисників. І я найбільше радію з того, що серед них воїни 14-ї ОМБР, за яких вболівав особисто. Знесилені, змучені, але вони вже вдома на українській землі. Вдячний кожному за стійкість і мужність, а родинам – за силу і віру", - йдеться у дописі на сторінці народного депутата.



Як відомо,



Станом на 22:30, інформації про повернення з полону воїнів-волинян на сторінках Волинської ОВА та її очільника Івана Рудницького немає.



На сторінках СБУ з'явилися ексклюзивні фото та відео обміну полоненими 19 червня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В рамках чергового обміну військовополоненними, який відбувся 19 червня, з російської неволі визволили і воїнів з Волині.Про це у соцмережах написав народний депутат з Волині"Під час чергового обміну з полону повернули українських захисників. І я найбільше радію з того, що серед них воїни 14-ї ОМБР, за яких вболівав особисто. Знесилені, змучені, але вони вже вдома на українській землі. Вдячний кожному за стійкість і мужність, а родинам – за силу і віру", - йдеться у дописі на сторінці народного депутата.Як відомо, Україна та росія 19 червня здійснили черговий етап великого обміну тяжкохворих і поранених полонених. Станом на 22:30, інформації про повернення з полону воїнів-волинян на сторінках Волинської ОВА та її очільниканемає.На сторінках СБУ з'явилися ексклюзивні фото та відео обміну полоненими 19 червня.

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