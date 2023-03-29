Родині загиблого офіцера з Волині, який був радником Залужного, вручили посмертну нагороду Героя

19 червня у залі засідань Володимирської міської ради представники командування ВСП вручили родині полковникаорден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).На заході були присутні представники командування ВСП, капелан, міський голова, очільник Володимирської РВА Юрій Лобач, голова Володимирської районної ради, т.в.о. начальника Володимирського ТЦК та СП, представники Володимирського районного відділу поліції, рідні, побратими та друзі полковника, - йдеться на сайті Володимирської міської ради.Зі словами вдячності й підтримки до рідних Захисника звернувся заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ полковник. Він зазначив, що Олександр Євгенійович був справжнім Героєм, який віддав своє життя, виборюючи мирне майбутнє для Батьківщини і її громадян. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальну цілісність України, самовіддане виконання військового обов’язку, відповідно до Указу Президента №234 від 14 квітня 2025 року орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Никитюка Олександра Євгенійовича (посмертно). Орден передали дружиній синамтаТакож до присутніх звернувся міський голова, який розповів про трудову діяльність Олександра Никитюка та висловив шану його родині.“Ми зібралися, щоб вшанувати Героя, який віддав своє життя за нашу незалежність, за волю, за свободу українців, за нашу націю. Хочу зазначити, що Олександр Євгенійович був знаковою людиною на теренах нинішнього Володимирського району, Волині та України. Він значний час трудової діяльності присвятив службі в лавах МВС. Ми всі його пам’ятаємо, як керівника на своєму місці, який був опорою для свого колективу, який завжди ставив у пріоритеті дотримання законності та правопорядку. У свій час він був радником Головнокомандувача Валерія Залужного і все робив, щоб спрямувати свою мужність, професіоналізм та розум для подолання ворога та наближення перемоги”, – зазначив Ігор Анатолійович.Після передачі нагороди присутні відправились на Алею Героїв Федорівського кладовища, де відслужили панахиду та поклали квіти до могили Олександра Євгенійовича.Довідково. Олександр Никитюк був знаною у нашому місті людиною, адже свою кар’єру у правоохоронних органах розпочав саме із Володимирського відділу внутрішніх справ ще у 1991 році. Працював на різних посадах у карному розшуці, а з березня 2005 року призначений начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Далі працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області.Після повномасштабного вторгнення був радником колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку. В Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів. Вічна пам’ять та шана Герою!