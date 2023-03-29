Родині загиблого офіцера з Волині, який був радником Залужного, вручили посмертну нагороду Героя

Родині загиблого офіцера з Волині, який був радником Залужного, вручили посмертну нагороду Героя
19 червня у залі засідань Володимирської міської ради представники командування ВСП вручили родині полковника Олександра Никитюка орден «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

На заході були присутні представники командування ВСП, капелан, міський голова Ігор Пальонка, очільник Володимирської РВА Юрій Лобач, голова Володимирської районної ради Віктор Хиць, т.в.о. начальника Володимирського ТЦК та СП Ігор Почтивий, представники Володимирського районного відділу поліції, рідні, побратими та друзі полковника Олександра Никитюка, - йдеться на сайті Володимирської міської ради.

Зі словами вдячності й підтримки до рідних Захисника звернувся заступник начальника Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ полковник Олександр Гринчук. Він зазначив, що Олександр Євгенійович був справжнім Героєм, який віддав своє життя, виборюючи мирне майбутнє для Батьківщини і її громадян. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальну цілісність України, самовіддане виконання військового обов’язку, відповідно до Указу Президента №234 від 14 квітня 2025 року орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Никитюка Олександра Євгенійовича (посмертно). Орден передали дружині Наталії й синам Андрію та Микиті.
Родині загиблого офіцера з Волині, який був радником Залужного, вручили посмертну нагороду Героя

Також до присутніх звернувся міський голова Ігор Пальонка, який розповів про трудову діяльність Олександра Никитюка та висловив шану його родині.

“Ми зібралися, щоб вшанувати Героя, який віддав своє життя за нашу незалежність, за волю, за свободу українців, за нашу націю. Хочу зазначити, що Олександр Євгенійович був знаковою людиною на теренах нинішнього Володимирського району, Волині та України. Він значний час трудової діяльності присвятив службі в лавах МВС. Ми всі його пам’ятаємо, як керівника на своєму місці, який був опорою для свого колективу, який завжди ставив у пріоритеті дотримання законності та правопорядку. У свій час він був радником Головнокомандувача Валерія Залужного і все робив, щоб спрямувати свою мужність, професіоналізм та розум для подолання ворога та наближення перемоги”, – зазначив Ігор Анатолійович.
Родині загиблого офіцера з Волині, який був радником Залужного, вручили посмертну нагороду Героя


Після передачі нагороди присутні відправились на Алею Героїв Федорівського кладовища, де відслужили панахиду та поклали квіти до могили Олександра Євгенійовича.
Родині загиблого офіцера з Волині, який був радником Залужного, вручили посмертну нагороду Героя
Родині загиблого офіцера з Волині, який був радником Залужного, вручили посмертну нагороду Героя
Родині загиблого офіцера з Волині, який був радником Залужного, вручили посмертну нагороду Героя

Довідково. Олександр Никитюк був знаною у нашому місті людиною, адже свою кар’єру у правоохоронних органах розпочав саме із Володимирського відділу внутрішніх справ ще у 1991 році. Працював на різних посадах у карному розшуці, а з березня 2005 року призначений начальником відділу міліції у Володимирі, який очолював протягом шести років. Далі працював на посаді заступника начальника УМВС України у Волинській області, після чого став заступником начальника міліції Херсонської області.

Після повномасштабного вторгнення був радником колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, служив на керівній посаді у Військовій службі правопорядку. В Олександра Никитюка залишилась дружина та двоє синів. Вічна пам’ять та шана Герою!


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Теги: Волинь, Володимир, вручення, нагорода, Олександр Никитюк
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