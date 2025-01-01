20 червня на Волині: гортаючи календар

20 червня на Волині: гортаючи календар
20 червня відзначають Всесвітній день біженців.

Сьогодні відзначає громадський активіст, журналіст та військовий Дмитро Безвербний (на фото). Також особисте свято цього дня у поета Віталія Ткачука.

За православним календарем іменини відзначають Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма. Вітаємо всіх та бажаємо їм здоров’я, довголіття, радості від життя.

20 червня Верхня палата парламенту (сенат) Польщі прийняла резолюцію напередодні 70-ї річниці Волинської трагедії, у якій визнала ці події "етнічною чисткою з ознаками геноциду".

20 червня в Україні і світі святкують День літнього сонцестояння. Це найтриваліший день року, коли Сонце досягає своєї найвищої точки в небі. В цей час земна вісь нахилена найбільше до Сонця. Це означає, що Сонце знаходиться найвище в небі в цей день, і через це ми маємо найдовший світловий день у році.

Також 20 червня Всесвітній день тапасу. Він був заснований для відзначення культурної та кулінарної значущості тапас. Легенда говорить, що тапаси з’явилися як маленькі шматочки м’яса або хліба, які кладуть на напої, щоб відлякувати мух — звідси і назва "тапас", що в перекладі з іспанської означає "покривати".

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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