НАТО готують для України систему протидії КАБам



УНАТО випробували засоби для протидії російським керованим плануючим бомбам (ФАБ з УМПК), або так званим КАБам.



Очікується, що вони посилять українську протиповітряну оборону вже до кінця 2025 року, - повідомляє



Рішення було розроблене за участі трьох стартапів: Alta Ares, Atreyd, та Tytan, кожен з яких доклав свої компоненти до фінальної багатошарової системи ППО. Причому мова йде не лише про боротьбу з КАБами, а і про захист від інших загроз, як от ударні БПЛА типу "Шахед".



Це все проходить під егідою проєкту НАТО Innovation Challenge, про який стало відомона початку лютого 2025 року. Вже у квітні було визначено трьох вказаних раніше учасників, які продовжили далі роботу над поставленими задачами.



Випробування проходили під егідою коаліції, яка включала Об'єднане командування НАТО з питань трансформації, Об'єднаний центр аналізу, тренувань та освіти, французьке агентство з оборонних закупівель Direction générale de l'armour (DGA). Також сюди увійшли представники Міністерства оборони та Збройних сил України.



Різні інтегровані системи, які були запропоновані, випробовувалися у складних умовах на полігоні DGA. Протягом кількох днів були оцінені передові сенсорні системи, технології динамічного управління та інноваційні методи ведення бойових дій проти імітованих і реальних цілей.



Нагадаємо, що Alta Ares показала систему виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту плануючих бомб. Інші два учасники, Atreyd, та Tytan, представили рішення на основі зенітних дронів, причому пропозиція другого покладалася на рій дронів-камікадзе, який мав сформувати "стіну дронів".



Як йдеться у повідомленні пресслужби НАТО, випробування показали доцільність багаторівневого підходу до захисту та визначили конкретні вдосконалення для запропонованих рішень. Компанії-учасники зобов'язані покращувати свої системи, причому найкритичніші питання мають бути вирішені протягом наступних тижнів і місяців.



Поки готуються плани подальших випробувань, частина рішень вже готується до впровадження. Заявляється, що українська делегація передбачає розгортання початкових можливостей такого ППО вже до кінця 2025 року.



Задача боротьби з російськими плануючими бомбами займає критичне місце на сьогоднішньому полі бою. Завдяки цим засобам літаки противника можуть завдавати ударів по позиціях Сил оборони України без потреби заходити у зону ураження протиповітряної оборони.



Можливість протистояти КАБам врятує більше життів українських військових, а також підвищить ефективність оборонних укріплень. Відповідно рішення для цієї проблеми потрібні вже "на вчора".

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