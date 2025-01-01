У луцькому училищі за гроші ЄС та міськради відкрили центр з підготовки токарів. ФОТО, ВІДЕО

У луцькому училищі за гроші ЄС та міськради відкрили центр з підготовки токарів. ФОТО, ВІДЕО
За кошти Європейського Союзу та Луцької міської ради у вищому професійному училищі відкрили навчально-практичний центр "Сучасних технологій обробки матеріалів", де навчатимуть токарів.

Спільнокоштом зробили ремонт майстерень, облаштували підлогу, оновили трубопроводи, замінили радіатори та умивальники, провели електромонтажні роботи, розповів Суспільному директор навчального закладу Володимир Романюк.


З його слів, встановили 21 новий верстат, бо виграли у державному конкурсі проєктів. На ремонт приміщення 9 мільйонів гривень виділили з державного бюджету, 3 мільйони — Луцька міська рада і 2,5 мільйони обігові кошти спецфонду навчального закладу.

"Тут є токарні станки, тут є фрезерні станки, тут є шліфувальний станок, станок з числовим програмним управлінням і свердлильний станок, тобто все по обробці металу", — каже Володимир Романюк.
У луцькому училищі за гроші ЄС та міськради відкрили центр з підготовки токарів. ФОТО, ВІДЕО


Четвертокурсник Володимир Домонтович три роки навчався у вищому професійному училищі, влаштувався на високооплачувану роботу токарем. Зараз хлопець вирішив підвищити кваліфікацію — вступив на бакалаврат.

"Нове обладнання, на ньому краще працювати, як на старому. Взагалі, вчитися набагато приємніше і краще, воно точніше і сучасніше", — говорить студент.
У луцькому училищі за гроші ЄС та міськради відкрили центр з підготовки токарів. ФОТО, ВІДЕО


Майстриня виробничого навчання Світлана Максимчук працює у Луцькому вищому професійному училищі 40 років. Навчає токарів, верстатників широкого профілю, контролерів верстатних робіт. Каже, що раніше в майстерні стояли верстати, яким понад 50 років, окремим — майже 70.
У луцькому училищі за гроші ЄС та міськради відкрили центр з підготовки токарів. ФОТО, ВІДЕО


"Ці верстати більш безпечні, більш надійні для роботи учнів. Наприклад, на токарному верстаті, він не включить верстат, поки не опустить захисний екран, щоб стружка не летіла на нього", — говорить Світлана Максимчук.
У луцькому училищі за гроші ЄС та міськради відкрили центр з підготовки токарів. ФОТО, ВІДЕО

Майстер виробничого навчання В'ячеслав Попко каже, що студенти після закінчення одинадцятого класу в училищі навчаються 1,5 року, а далі спішать на роботу. З його слів, професія токаря нині потрібна і роботодавці готові платити хороші зарплати порівняно з іншими спеціальностями.

18-річний Дмитро у першій половині дня навчається, по обіді ходить на роботу.
У луцькому училищі за гроші ЄС та міськради відкрили центр з підготовки токарів. ФОТО, ВІДЕО


"Вчусь з 17 років виходить, пів року ми провчилися, пройшов практику, там остався працювати. Подобається, коли приносять креслення, ти дивишся на креслення і на ту деталь, яку зробив, і приємно стає", — говорить учень Дмитро Ліщук.
У луцькому училищі за гроші ЄС та міськради відкрили центр з підготовки токарів. ФОТО, ВІДЕО

Директор навчального закладу Володимир Романюк каже, що щороку в майстерні навчатимуться орієнтовно 100 учнів, які опановуватимуть професію "Верстатник широкого профілю".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, освіта, ВПУ, токар, підготовка, грант, гроші, Євросоюз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому училищі за гроші ЄС та міськради відкрили центр з підготовки токарів. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
НАТО готують для України систему протидії КАБам
Сьогодні, 03:41
У Луцьку спеціальна комісія оглядає будинки, які постраждали від обстрілу рф. ВІДЕО
Сьогодні, 01:16
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Родині загиблого офіцера з Волині, який був радником Залужного, вручили посмертну нагороду Героя
19 червня, 23:14
Схожі новини
В ліцеї на Волині востаннє випустили одинадцятикласників. ВІДЕО В ліцеї на Волині востаннє випустили одинадцятикласників. ВІДЕО
30 травня, 20:35
У ліцеї на Волині запланували реконструкцію на понад 80 мільйонів У ліцеї на Волині запланували реконструкцію на понад 80 мільйонів
27 травня, 08:25
У громаді на Волині не вистачає грошей на зарплати вчителям У громаді на Волині не вистачає грошей на зарплати вчителям
23 травня, 05:28
У Луцьку старшокласників вчать керувати дронами, стріляти, шукати вибухівку. ВІДЕО У Луцьку старшокласників вчать керувати дронами, стріляти, шукати вибухівку. ВІДЕО
24 квітня, 22:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому училищі за гроші ЄС та міськради відкрили центр з підготовки токарів. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 05:28
 0
НАТО готують для України систему протидії КАБам
Сьогодні, 03:41
 0
У Луцьку спеціальна комісія оглядає будинки, які постраждали від обстрілу рф. ВІДЕО
Сьогодні, 01:16
 0
20 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Родині загиблого офіцера з Волині, який був радником Залужного, вручили посмертну нагороду Героя
19 червня, 23:14
 0
Медіа
відео
1/8