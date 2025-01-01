У луцькому училищі за гроші ЄС та міськради відкрили центр з підготовки токарів. ФОТО, ВІДЕО





Спільнокоштом зробили ремонт майстерень, облаштували підлогу, оновили трубопроводи, замінили радіатори та умивальники, провели електромонтажні роботи, розповів Володимир Романюк.





З його слів, встановили 21 новий верстат, бо виграли у державному конкурсі проєктів. На ремонт приміщення 9 мільйонів гривень виділили з державного бюджету, 3 мільйони — Луцька міська рада і 2,5 мільйони обігові кошти спецфонду навчального закладу.



"Тут є токарні станки, тут є фрезерні станки, тут є шліфувальний станок, станок з числовим програмним управлінням і свердлильний станок, тобто все по обробці металу", — каже Володимир Романюк.





Четвертокурсник Володимир Домонтович три роки навчався у вищому професійному училищі, влаштувався на високооплачувану роботу токарем. Зараз хлопець вирішив підвищити кваліфікацію — вступив на бакалаврат.



"Нове обладнання, на ньому краще працювати, як на старому. Взагалі, вчитися набагато приємніше і краще, воно точніше і сучасніше", — говорить студент.



Майстриня виробничого навчання Світлана Максимчук працює у Луцькому вищому професійному училищі 40 років. Навчає токарів, верстатників широкого профілю, контролерів верстатних робіт. Каже, що раніше в майстерні стояли верстати, яким понад 50 років, окремим — майже 70.



"Ці верстати більш безпечні, більш надійні для роботи учнів. Наприклад, на токарному верстаті, він не включить верстат, поки не опустить захисний екран, щоб стружка не летіла на нього", — говорить Світлана Максимчук.



Майстер виробничого навчання В'ячеслав Попко каже, що студенти після закінчення одинадцятого класу в училищі навчаються 1,5 року, а далі спішать на роботу. З його слів, професія токаря нині потрібна і роботодавці готові платити хороші зарплати порівняно з іншими спеціальностями.



18-річний Дмитро у першій половині дня навчається, по обіді ходить на роботу.



"Вчусь з 17 років виходить, пів року ми провчилися, пройшов практику, там остався працювати. Подобається, коли приносять креслення, ти дивишся на креслення і на ту деталь, яку зробив, і приємно стає", — говорить учень Дмитро Ліщук.



Директор навчального закладу Володимир Романюк каже, що щороку в майстерні навчатимуться орієнтовно 100 учнів, які опановуватимуть професію "Верстатник широкого профілю".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За кошти Європейського Союзу та Луцької міської ради у вищому професійному училищі відкрили навчально-практичний центр "Сучасних технологій обробки матеріалів", де навчатимуть токарів.Спільнокоштом зробили ремонт майстерень, облаштували підлогу, оновили трубопроводи, замінили радіатори та умивальники, провели електромонтажні роботи, розповів Суспільному директор навчального закладуЗ його слів, встановили 21 новий верстат, бо виграли у державному конкурсі проєктів. На ремонт приміщення 9 мільйонів гривень виділили з державного бюджету, 3 мільйони — Луцька міська рада і 2,5 мільйони обігові кошти спецфонду навчального закладу."Тут є токарні станки, тут є фрезерні станки, тут є шліфувальний станок, станок з числовим програмним управлінням і свердлильний станок, тобто все по обробці металу", — каже Володимир Романюк.Четвертокурсниктри роки навчався у вищому професійному училищі, влаштувався на високооплачувану роботу токарем. Зараз хлопець вирішив підвищити кваліфікацію — вступив на бакалаврат."Нове обладнання, на ньому краще працювати, як на старому. Взагалі, вчитися набагато приємніше і краще, воно точніше і сучасніше", — говорить студент.Майстриня виробничого навчанняпрацює у Луцькому вищому професійному училищі 40 років. Навчає токарів, верстатників широкого профілю, контролерів верстатних робіт. Каже, що раніше в майстерні стояли верстати, яким понад 50 років, окремим — майже 70."Ці верстати більш безпечні, більш надійні для роботи учнів. Наприклад, на токарному верстаті, він не включить верстат, поки не опустить захисний екран, щоб стружка не летіла на нього", — говорить Світлана Максимчук.Майстер виробничого навчання В'ячеслав Попко каже, що студенти після закінчення одинадцятого класу в училищі навчаються 1,5 року, а далі спішать на роботу. З його слів, професія токаря нині потрібна і роботодавці готові платити хороші зарплати порівняно з іншими спеціальностями.18-річний Дмитро у першій половині дня навчається, по обіді ходить на роботу."Вчусь з 17 років виходить, пів року ми провчилися, пройшов практику, там остався працювати. Подобається, коли приносять креслення, ти дивишся на креслення і на ту деталь, яку зробив, і приємно стає", — говорить учень Дмитро Ліщук.Директор навчального закладу Володимир Романюк каже, що щороку в майстерні навчатимуться орієнтовно 100 учнів, які опановуватимуть професію "Верстатник широкого профілю".

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