Пенсіонерка з Луцька відправляла жінок для заняття проституцією в ОАЕ. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



За даними слідства, підозрювана разом зі спільниками підшуковувала дівчат у скруті й пропонувала їм заробітки. Шукала зацікавлених в роботі жінок за допомогою месенджерів, де створила відповідні групи. Так правоохоронці задокументували епізод, коли одній із жінок фігурантка запропонувала роботу за кордоном. Мовляв, до Варшави вона має дістатись за свої гроші, а звідти спільники забезпечать її квитком до Об'єднаних Арабських Еміратів.



Приблизно у жовтні 2023 року, коли майбутня «працівниця» вже прибула до Варшави, їй скинули електронний авіаквиток на рейс до міста Дубай. Після чого з нею вийшов на зв'язок водій, який зустрів її по приїзду до Дубаю, направивши до квартири, де жінка мала надавати послуги сексуального характеру. Слідство фактично розцінило це так зване «працевлаштування» українки в скрутному становищі, як її сексуальну експлуатацію.



Розуміючи, що жінка перебуває в уразливому стані, а саме в стані сталої психоемоційної напруги та суб'єктивної безвиході, які виникли внаслідок складного матеріального становища, та погодилась на вказані умови. Згідно з досудовим розслідуванням «Особа 5» вчинила за попередньою змовою групою осіб її вербування з метою подальшої сексуальної експлуатації.



Жінку взяли під домашній арешт із забороною покидати межі Луцька без попередження органів досудового розслідування. Нині у Луцькому міськрайонному суді ця справа на стадії підготовчого засідання.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженка Луцька, яка вже на пенсії, нині має проблеми із законом через вербування жінок на роботу, пов'язану із наданням інтимних послуг.Про це йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент TV. За даними слідства, підозрювана разом зі спільниками підшуковувала дівчат у скруті й пропонувала їм заробітки. Шукала зацікавлених в роботі жінок за допомогою месенджерів, де створила відповідні групи. Так правоохоронці задокументували епізод, коли одній із жінок фігурантка запропонувала роботу за кордоном. Мовляв, до Варшави вона має дістатись за свої гроші, а звідти спільники забезпечать її квитком до Об'єднаних Арабських Еміратів.Приблизно у жовтні 2023 року, коли майбутня «працівниця» вже прибула до Варшави, їй скинули електронний авіаквиток на рейс до міста Дубай. Після чого з нею вийшов на зв'язок водій, який зустрів її по приїзду до Дубаю, направивши до квартири, де жінка мала надавати послуги сексуального характеру. Слідство фактично розцінило це так зване «працевлаштування» українки в скрутному становищі, як її сексуальну експлуатацію.Розуміючи, що жінка перебуває в уразливому стані, а саме в стані сталої психоемоційної напруги та суб'єктивної безвиході, які виникли внаслідок складного матеріального становища, та погодилась на вказані умови. Згідно з досудовим розслідуванням «Особа 5» вчинила за попередньою змовою групою осіб її вербування з метою подальшої сексуальної експлуатації.Жінку взяли під домашній арешт із забороною покидати межі Луцька без попередження органів досудового розслідування. Нині у Луцькому міськрайонному суді ця справа на стадії підготовчого засідання.

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