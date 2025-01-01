Росія вдарила дроном по багатоповерхівці в Одесі: є загиблий та поранені

Росія вдарила дроном по багатоповерхівці в Одесі: є загиблий та поранені
Одесу росія знову атакувала безпілотниками.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

В місті, попри активну роботу сил протиповітряної оборони, є пошкодження цивільної інфраструктури. Йдеться про житлові будинки, корпус вищого навчального закладу, газопровід, приватні автівки.

У центрі Одеси через влучання БпЛА палала багатоповерхівка. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 поранені, повідомили в Офісі генпрокурора. Серед потерпілих – троє рятувальників, що отримали ушкодження під час порятункової операції.

Удар пошкодив 23-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних осель. Одна з них – вщент знищена. Руйнувань зазнали і господарчі споруди, навчальний заклад, авто і магазини.

"За даними слідства, 20 червня вночі збройні сили рф здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА. Ударів зазнала цивільна інфраструктура міста", – розповіли в Офісі генпрокурора.

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Теги: Росія, війна
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