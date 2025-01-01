Росія вдарила дроном по багатоповерхівці в Одесі: є загиблий та поранені

Одесу росія знову атакувала безпілотниками.Про це повідомив очільник обласної військової адміністраціїВ місті, попри активну роботу сил протиповітряної оборони, є пошкодження цивільної інфраструктури. Йдеться про житлові будинки, корпус вищого навчального закладу, газопровід, приватні автівки.У центрі Одеси через влучання БпЛА палала багатоповерхівка. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще 14 поранені, повідомили в Офісі генпрокурора. Серед потерпілих – троє рятувальників, що отримали ушкодження під час порятункової операції.Удар пошкодив 23-поверховий будинок, низку інших багатоквартирних осель. Одна з них – вщент знищена. Руйнувань зазнали і господарчі споруди, навчальний заклад, авто і магазини."За даними слідства, 20 червня вночі збройні сили рф здійснили масований удар безпілотниками по Одесі. За попередньою інформацією, ворог застосував щонайменше 10 БпЛА. Ударів зазнала цивільна інфраструктура міста", – розповіли в Офісі генпрокурора.