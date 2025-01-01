«Цинізм без меж»: МВС встановило імʼя окупанта, якого передали разом із тілами полеглих українських бійців

«Цинізм без меж»: МВС встановило імʼя окупанта, якого передали разом із тілами полеглих українських бійців
Міністерство внутрішніх справ встановило імена російських військових, чиї тіла москва передала в Україну під час репатріації загиблих. Одного такого окупанта родина шукала після зникнення на Донеччині.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він також детальніше розповів hromadske про передання тіл російських окупантів.

Клименко розповів нам, що на деяких переданих тілах була російська форма, тож «з першого погляду було зрозуміло», що це росіяни.
Передусім їх ідентифікують за документами або жетонами, бо Україна не має їхньої бази даних ДНК-профілів.

За його словами, у загиблих, зокрема, виявляли військові квитки, паспорти та водійські посвідчення.

«Практично всі мають характерні військові жетони. Це те, що відразу вказує на приналежність до армії ворога. Але наші експерти та слідчі все одно перевіряють. У цих тіл теж відбираються ДНК. росія — цинічний і підступний ворог. Нам не можна припуститися помилки в ідентифікації», — зауважив він.

Міністр вважає, що росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску, назвавши це «цинізмом без меж». За його словами, МВС має встановлені імена переданих російських солдатів та офіцерів.

Зокрема, він розповів про «труп №192/25», одягнений у форму зразка Збройних сил росії. При ньому знайшли паспорт, військовий квиток, талон атестата військовослужбовця №1252, витяги з наказу командира в/ч №52 від 26.12.2023 та жетон.

Його звали Олександр Бугаєв. 51-річний чоловік був військовослужбовцем 1 батальйону 39 окремої гвардійської мотострілецької бригади рф. Його родичі почали пошуки ще наприкінці березня після його зникнення в районі Новомихайлівки на Донеччині.

Як розповів Клименко в коментарі hromadske, тіла таких росіян, як Бугаєв, направляють на експертизу, а після — зберігають у рефрижераторах, поки не відправлять назад до росії.


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Теги: Росія, війна
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