У Луцькому районі авто зіткнулося з електроскутером

У Луцькому районі авто зіткнулося з електроскутером
У Луцькому районі легковик зіткнувся із електроскутером; є постраждалі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 19 червня, у селі Кременець.

58-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Opel, виїжджаючи з подвір’я будинку, допустив зіткнення з електроскутером, під керуванням 53-річного односельця.

Внаслідок ДТП скутерист отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили.

Водій легковика - тверезий.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, ДТП
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