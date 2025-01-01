У Луцькому районі авто зіткнулося з електроскутером
Сьогодні, 11:00
У Луцькому районі легковик зіткнувся із електроскутером; є постраждалі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 19 червня, у селі Кременець.
58-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Opel, виїжджаючи з подвір’я будинку, допустив зіткнення з електроскутером, під керуванням 53-річного односельця.
Внаслідок ДТП скутерист отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили.
Водій легковика - тверезий.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 19 червня, у селі Кременець.
58-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Opel, виїжджаючи з подвір’я будинку, допустив зіткнення з електроскутером, під керуванням 53-річного односельця.
Внаслідок ДТП скутерист отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили.
Водій легковика - тверезий.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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