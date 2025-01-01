На Волині розшукують зниклого жителя Запорізької області





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.





Співробітники відділу кримінальної поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Шалаєва Владислава Олеговича, 29 січня 1999 року народження, жителя села Осипенко Запорізької області.



Розшукуваний зник 12 березня 2025. Останнє його місце перебування – місто Ізюм Харківської області. Нині місцезнаходження його невідоме.



Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.



"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція Волині розшукує зниклого 26-річного жителя Запорізької області.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники відділу кримінальної поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина, 29 січня 1999 року народження, жителя села Осипенко Запорізької області.Розшукуваний зник 12 березня 2025. Останнє його місце перебування – місто Ізюм Харківської області. Нині місцезнаходження його невідоме.Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України."Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.

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