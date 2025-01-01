На Волині розшукують зниклого жителя Запорізької області

На Волині розшукують зниклого жителя Запорізької області
Поліція Волині розшукує зниклого 26-річного жителя Запорізької області.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.


Співробітники відділу кримінальної поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Шалаєва Владислава Олеговича, 29 січня 1999 року народження, жителя села Осипенко Запорізької області.

Розшукуваний зник 12 березня 2025. Останнє його місце перебування – місто Ізюм Харківської області. Нині місцезнаходження його невідоме.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.
На Волині розшукують зниклого жителя Запорізької області
На Волині розшукують зниклого жителя Запорізької області


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Теги: Волинь, поліція, розшук
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