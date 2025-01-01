На Волині розшукують зниклого жителя Запорізької області
Сьогодні, 12:15
Поліція Волині розшукує зниклого 26-річного жителя Запорізької області.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники відділу кримінальної поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Шалаєва Владислава Олеговича, 29 січня 1999 року народження, жителя села Осипенко Запорізької області.
Розшукуваний зник 12 березня 2025. Останнє його місце перебування – місто Ізюм Харківської області. Нині місцезнаходження його невідоме.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники відділу кримінальної поліції Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують громадянина Шалаєва Владислава Олеговича, 29 січня 1999 року народження, жителя села Осипенко Запорізької області.
Розшукуваний зник 12 березня 2025. Останнє його місце перебування – місто Ізюм Харківської області. Нині місцезнаходження його невідоме.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
"Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваного, повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102", - наголошують у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
При бригаді «Любарт» створили фундацію для підтримки її бійців
Сьогодні, 13:00
Самовільно залишив частину: у Волинському ТЦК прокоментували відео із затриманням чоловіка у Луцьку
Сьогодні, 12:38
На Волині розшукують зниклого жителя Запорізької області
Сьогодні, 12:15
Не стримав сліз, коли дізнався, що стане дідусем: з полону повернувся волинянин Ігор Горбачевський
Сьогодні, 11:33
У Луцькому районі авто зіткнулося з електроскутером
Сьогодні, 11:00