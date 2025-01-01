При бригаді «Любарт» створили фундацію для підтримки її бійців





Про це повідомили на офіційних



Відтепер саме ця платформа є єдиним офіційним ресурсом для збору підтримки на користь військовослужбовців бригади.



«Сьогодні, коли 20-та бригада «Любарт» стрімко нарощує бойову міць на фронті, ми обʼєднуємо зусилля в тилу! Наша мета — забезпечення підрозділу всім необхідним через централізовану, прозору і ефективну систему підтримки.», — зазначили у дописі.



Підтримати бійців можна за посиланням у шапці профілю





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Більше про «Любарт»

Бригада носить ім’я волинського та галицького князя Любарта Гедиміновича. Її було сформовано на Волині на початку повномасштабного вторгнення РФ до України. На той час підрозділ «Любарт» функціонував як Добровольче формування територіальної громади. До його складу увійшли переважно волиняни-добровольці: ветерани АТО, колишні бійці полку «Азов», футбольні фанати та активісти організації «Національний Корпус».



У 2022 році підрозділ брав участь у бойових діях на Запорізькому та Донецькому напрямках під назвою Окремий загін спеціального призначення «Любарт». Взимку відзначився в боях за Бахмут, а влітку 2023 року — в операціях поблизу села Козачі Лагері та в Дніпровських плавнях.



У лютому 2024 року підрозділ увійшов до складу бригади «Азов» як 5-й батальйон спеціального призначення. А вже 15 квітня 2025 року батальйон було реорганізовано в повноцінну 20-ту бригаду оперативного призначення, яка увійшла до складу 1-го корпусу НГУ «Азов».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20-та бригада оперативного призначення «Любарт» Національної гвардії України ініціювала створення благодійної фундації «Lubart Foundation». Її започаткували задля централізованої допомоги своїм бійцям.Про це повідомили на офіційних сторінках підрозділу в соцмережах.Відтепер саме ця платформа є єдиним офіційним ресурсом для збору підтримки на користь військовослужбовців бригади.«Сьогодні, коли 20-та бригада «Любарт» стрімко нарощує бойову міць на фронті, ми обʼєднуємо зусилля в тилу! Наша мета — забезпечення підрозділу всім необхідним через централізовану, прозору і ефективну систему підтримки.», — зазначили у дописі.Бригада носить ім’я волинського та галицького князя. Її було сформовано на Волині на початку повномасштабного вторгнення РФ до України. На той час підрозділ «Любарт» функціонував як Добровольче формування територіальної громади. До його складу увійшли переважно волиняни-добровольці: ветерани АТО, колишні бійці полку «Азов», футбольні фанати та активісти організації «Національний Корпус».У 2022 році підрозділ брав участь у бойових діях на Запорізькому та Донецькому напрямках під назвою Окремий загін спеціального призначення «Любарт». Взимку відзначився в боях за Бахмут, а влітку 2023 року — в операціях поблизу села Козачі Лагері та в Дніпровських плавнях.У лютому 2024 року підрозділ увійшов до складу бригади «Азов» як 5-й батальйон спеціального призначення. А вже 15 квітня 2025 року батальйон було реорганізовано в повноцінну 20-ту бригаду оперативного призначення, яка увійшла до складу 1-го корпусу НГУ «Азов».

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