Волинь зустріла евакуйованих людей з Сумщини

Волинь зустріла евакуйованих людей з Сумщини
На Волинь прибули 20 евакуйованих людей з Сумщини. Це жінки з Хмелівського психоневрологічного інтернату.

Про це 20 червня повідомили в департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, пише Суспільне.

Евакуйованих мають розмістити в Берестечківському та Руденському психоневрологічних інтернатах.

З 31 травня відбувається обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів у Річківській, Білопільській, Ворожбянській та Миколаївській сільській громадах Сумського району.

Евакуація проводиться з таких населених пунктів:

Горобівка (Річківська сільська громада);

Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);

Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);

Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).

В цих населених пунктах проживають понад 2800 людей, із них 367 – діти.
Волинь зустріла евакуйованих людей з Сумщини
Волинь зустріла евакуйованих людей з Сумщини
Волинь зустріла евакуйованих людей з Сумщини
Волинь зустріла евакуйованих людей з Сумщини

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Суми, евакуація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь зустріла евакуйованих людей з Сумщини
Сьогодні, 13:09
При бригаді «Любарт» створили фундацію для підтримки її бійців
Сьогодні, 13:00
Самовільно залишив частину: у Волинському ТЦК прокоментували відео із затриманням чоловіка у Луцьку
Сьогодні, 12:38
На Волині розшукують зниклого жителя Запорізької області
Сьогодні, 12:15
Не стримав сліз, коли дізнався, що стане дідусем: з полону повернувся волинянин Ігор Горбачевський
Сьогодні, 11:33
Схожі новини
Воїни луцького «Любарта» показали, як евакуювали жителів прифронтового села. ВІДЕО Воїни луцького «Любарта» показали, як евакуювали жителів прифронтового села. ВІДЕО
15 квітня, 08:25
У Луцьку оголосили про день жалоби через трагедію у Сумах У Луцьку оголосили про день жалоби через трагедію у Сумах
13 квітня, 17:05
На Волинь із будинку дитини і центрів реабілітації Сумщини евакуювали 41 дитину. ФОТО На Волинь із будинку дитини і центрів реабілітації Сумщини евакуювали 41 дитину. ФОТО
03 січня, 01:15
Волинь зустріла евакуаційний потяг з Покровська, Торецька та Сіверська Волинь зустріла евакуаційний потяг з Покровська, Торецька та Сіверська
31 липня, 2024, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь зустріла евакуйованих людей з Сумщини
Сьогодні, 13:09
 0
При бригаді «Любарт» створили фундацію для підтримки її бійців
Сьогодні, 13:00
 0
Самовільно залишив частину: у Волинському ТЦК прокоментували відео із затриманням чоловіка у Луцьку
Сьогодні, 12:38
 0
На Волині розшукують зниклого жителя Запорізької області
Сьогодні, 12:15
 0
Не стримав сліз, коли дізнався, що стане дідусем: з полону повернувся волинянин Ігор Горбачевський
Сьогодні, 11:33
 0
Медіа
відео
1/8