Волинь зустріла евакуйованих людей з Сумщини
Сьогодні, 13:09
На Волинь прибули 20 евакуйованих людей з Сумщини. Це жінки з Хмелівського психоневрологічного інтернату.
Про це 20 червня повідомили в департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, пише Суспільне.
Евакуйованих мають розмістити в Берестечківському та Руденському психоневрологічних інтернатах.
З 31 травня відбувається обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів у Річківській, Білопільській, Ворожбянській та Миколаївській сільській громадах Сумського району.
Евакуація проводиться з таких населених пунктів:
Горобівка (Річківська сільська громада);
Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).
В цих населених пунктах проживають понад 2800 людей, із них 367 – діти.
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Про це 20 червня повідомили в департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, пише Суспільне.
Евакуйованих мають розмістити в Берестечківському та Руденському психоневрологічних інтернатах.
З 31 травня відбувається обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів у Річківській, Білопільській, Ворожбянській та Миколаївській сільській громадах Сумського району.
Евакуація проводиться з таких населених пунктів:
Горобівка (Річківська сільська громада);
Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);
Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);
Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).
В цих населених пунктах проживають понад 2800 людей, із них 367 – діти.
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