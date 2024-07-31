Волинь зустріла евакуйованих людей з Сумщини





Про це 20 червня повідомили в департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, пише



Евакуйованих мають розмістити в Берестечківському та Руденському психоневрологічних інтернатах.



З 31 травня відбувається обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів у Річківській, Білопільській, Ворожбянській та Миколаївській сільській громадах Сумського району.



Евакуація проводиться з таких населених пунктів:



Горобівка (Річківська сільська громада);



Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);



Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);



Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).



В цих населених пунктах проживають понад 2800 людей, із них 367 – діти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь прибули 20 евакуйованих людей з Сумщини. Це жінки з Хмелівського психоневрологічного інтернату.Про це 20 червня повідомили в департаменті соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації, пише Суспільне Евакуйованих мають розмістити в Берестечківському та Руденському психоневрологічних інтернатах.З 31 травня відбувається обов’язкова евакуація жителів ще 11 населених пунктів у Річківській, Білопільській, Ворожбянській та Миколаївській сільській громадах Сумського району.Горобівка (Річківська сільська громада);Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська міська громада);Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська міська громада);Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська сільська громада).В цих населених пунктах проживають понад 2800 людей, із них 367 – діти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію