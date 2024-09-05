Самовільно залишив частину: у Волинському ТЦК прокоментували відео із затриманням чоловіка у Луцьку

У Волинському ТЦК та СП прокоменували відео затримання чоловіка у Луцьку, яке було оприлюднене у соцмережах. На ньому видно, що біля під’їзду будинку шестеро співробітників ТЦК забирають чоловіка до мікроавтобуса.Там зазначили, що 19 червня під час проведення заходів з оповіщення групою у складі співробітників ТЦК та СП Волинської області було виявлено громадянина, який, згідно з наявними даними в інформаційній базі ІКС ІПНП, числиться як особа, що самовільно залишила частину (СЗЧ)."Зазначену особу супроводжено до Луцького об’єднаного міського ТЦК та СП та передано співробітникам Національної поліції й Луцькому зональному підрозділу Військової служби правопорядку (ВСП) для вжиття заходів реагування згідно з нормами військової дисципліни та кримінального процесуального кодексу", - йдеться в повідомленні.Волинський ОТЦК та СП наголошує на обов’язковості дотримання військового законодавства та відповідальності за самовільне залишення місця служби. Усі дії проводяться виключно в межах правового поля та у взаємодії з уповноваженими органами.