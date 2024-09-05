Самовільно залишив частину: у Волинському ТЦК прокоментували відео із затриманням чоловіка у Луцьку
Сьогодні, 12:38
У Волинському ТЦК та СП прокоменували відео затримання чоловіка у Луцьку, яке було оприлюднене у соцмережах. На ньому видно, що біля під’їзду будинку шестеро співробітників ТЦК забирають чоловіка до мікроавтобуса.
Там зазначили, що 19 червня під час проведення заходів з оповіщення групою у складі співробітників ТЦК та СП Волинської області було виявлено громадянина, який, згідно з наявними даними в інформаційній базі ІКС ІПНП, числиться як особа, що самовільно залишила частину (СЗЧ).
"Зазначену особу супроводжено до Луцького об’єднаного міського ТЦК та СП та передано співробітникам Національної поліції й Луцькому зональному підрозділу Військової служби правопорядку (ВСП) для вжиття заходів реагування згідно з нормами військової дисципліни та кримінального процесуального кодексу", - йдеться в повідомленні.
Волинський ОТЦК та СП наголошує на обов’язковості дотримання військового законодавства та відповідальності за самовільне залишення місця служби. Усі дії проводяться виключно в межах правового поля та у взаємодії з уповноваженими органами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Там зазначили, що 19 червня під час проведення заходів з оповіщення групою у складі співробітників ТЦК та СП Волинської області було виявлено громадянина, який, згідно з наявними даними в інформаційній базі ІКС ІПНП, числиться як особа, що самовільно залишила частину (СЗЧ).
"Зазначену особу супроводжено до Луцького об’єднаного міського ТЦК та СП та передано співробітникам Національної поліції й Луцькому зональному підрозділу Військової служби правопорядку (ВСП) для вжиття заходів реагування згідно з нормами військової дисципліни та кримінального процесуального кодексу", - йдеться в повідомленні.
Волинський ОТЦК та СП наголошує на обов’язковості дотримання військового законодавства та відповідальності за самовільне залишення місця служби. Усі дії проводяться виключно в межах правового поля та у взаємодії з уповноваженими органами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинь зустріла евакуйованих людей з Сумщини
Сьогодні, 13:09
При бригаді «Любарт» створили фундацію для підтримки її бійців
Сьогодні, 13:00
Самовільно залишив частину: у Волинському ТЦК прокоментували відео із затриманням чоловіка у Луцьку
Сьогодні, 12:38
На Волині розшукують зниклого жителя Запорізької області
Сьогодні, 12:15
Не стримав сліз, коли дізнався, що стане дідусем: з полону повернувся волинянин Ігор Горбачевський
Сьогодні, 11:33