Не стримав сліз, коли дізнався, що стане дідусем: з полону повернувся волинянин Ігор Горбачевський

Не стримав сліз, коли дізнався, що стане дідусем: з полону повернувся волинянин Ігор Горбачевський
Із полону повернувся Ігор Горбачевський житель села Михайлівка Затурцівської громади.

Про це повідомляє Район.Локачі.

Чоловік з перших днів війни пішов добровольцем. Військовий перебував у полоні в російських військових понад три роки.

Повернувся військовий в Україну 19 червня 2025 року.

«Звільнений з полону Ігор Горбачевський не стримав сліз, коли після багатьох років неволі дізнався, що стане дідусем», – йдеться в дописі.

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Теги: Волинянин, полон
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