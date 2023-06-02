Не стримав сліз, коли дізнався, що стане дідусем: з полону повернувся волинянин Ігор Горбачевський
Сьогодні, 11:33
Із полону повернувся Ігор Горбачевський житель села Михайлівка Затурцівської громади.
Про це повідомляє Район.Локачі.
Чоловік з перших днів війни пішов добровольцем. Військовий перебував у полоні в російських військових понад три роки.
Повернувся військовий в Україну 19 червня 2025 року.
«Звільнений з полону Ігор Горбачевський не стримав сліз, коли після багатьох років неволі дізнався, що стане дідусем», – йдеться в дописі.
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Про це повідомляє Район.Локачі.
Чоловік з перших днів війни пішов добровольцем. Військовий перебував у полоні в російських військових понад три роки.
Повернувся військовий в Україну 19 червня 2025 року.
«Звільнений з полону Ігор Горбачевський не стримав сліз, коли після багатьох років неволі дізнався, що стане дідусем», – йдеться в дописі.
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