На Волині лагодять дорогу до ПП «Ягодин»

На Волині лагодять дорогу до ПП «Ягодин»
На Волині стартував капітальний ремонт двох ділянок дороги на під’їздах до міжнародного пункту пропуску "Ягодин".

Це перший за 3 роки об'єкт капітального ремонту в області, розповів 20 червня Суспільному виконувач обов'язків начальника Служб відновлення та розвитку інфраструктури Волині Олег Кравцов.

Наразі дорожники проводять підготовчі роботи: демонтують старе бар’єрне огородження, паркан та лінії зовнішнього освітлення обабіч шляху. Фрезерують пошкоджене дорожнє покриття.

На двох ділянках автошляху державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін) протяжністю 2 кілометра планують повністю оновити дорожнє покриття, нанести розмітку, облаштувати тротуар, огородження, встановити дорожні знаки і лінії освітлення.

Попередньо, усі роботи на під'їздах до пункту пропуску планують завершити до кінця 2025 року.

Що відомо про капремонт біля ПП "Ягодин"

В Службі відновлення і розвитку інфраструктури області зазначили, що капремонт ділянки автошляху М-07, проводять в рамках реалізації проєкту за програмою Європейського Союзу "Механізм Сполучення Європи", який співфінансує 50% його вартості.

В квітні волинські дорожники оголосили тендер на капремонт цього автошляху. Очікувана вартість робіт — 170 мільйонів гривень. 19 травня була укладена угода з переможцем тендеру.
На Волині лагодять дорогу до ПП «Ягодин»
На Волині лагодять дорогу до ПП «Ягодин»

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Теги: Ягодин, ремонт
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