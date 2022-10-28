На Волині лагодять дорогу до ПП «Ягодин»
Сьогодні, 14:06
На Волині стартував капітальний ремонт двох ділянок дороги на під’їздах до міжнародного пункту пропуску "Ягодин".
Це перший за 3 роки об'єкт капітального ремонту в області, розповів 20 червня Суспільному виконувач обов'язків начальника Служб відновлення та розвитку інфраструктури Волині Олег Кравцов.
Наразі дорожники проводять підготовчі роботи: демонтують старе бар’єрне огородження, паркан та лінії зовнішнього освітлення обабіч шляху. Фрезерують пошкоджене дорожнє покриття.
На двох ділянках автошляху державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін) протяжністю 2 кілометра планують повністю оновити дорожнє покриття, нанести розмітку, облаштувати тротуар, огородження, встановити дорожні знаки і лінії освітлення.
Попередньо, усі роботи на під'їздах до пункту пропуску планують завершити до кінця 2025 року.
Що відомо про капремонт біля ПП "Ягодин"
В Службі відновлення і розвитку інфраструктури області зазначили, що капремонт ділянки автошляху М-07, проводять в рамках реалізації проєкту за програмою Європейського Союзу "Механізм Сполучення Європи", який співфінансує 50% його вартості.
В квітні волинські дорожники оголосили тендер на капремонт цього автошляху. Очікувана вартість робіт — 170 мільйонів гривень. 19 травня була укладена угода з переможцем тендеру.
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Це перший за 3 роки об'єкт капітального ремонту в області, розповів 20 червня Суспільному виконувач обов'язків начальника Служб відновлення та розвитку інфраструктури Волині Олег Кравцов.
Наразі дорожники проводять підготовчі роботи: демонтують старе бар’єрне огородження, паркан та лінії зовнішнього освітлення обабіч шляху. Фрезерують пошкоджене дорожнє покриття.
На двох ділянках автошляху державного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин (на Люблін) протяжністю 2 кілометра планують повністю оновити дорожнє покриття, нанести розмітку, облаштувати тротуар, огородження, встановити дорожні знаки і лінії освітлення.
Попередньо, усі роботи на під'їздах до пункту пропуску планують завершити до кінця 2025 року.
Що відомо про капремонт біля ПП "Ягодин"
В Службі відновлення і розвитку інфраструктури області зазначили, що капремонт ділянки автошляху М-07, проводять в рамках реалізації проєкту за програмою Європейського Союзу "Механізм Сполучення Європи", який співфінансує 50% його вартості.
В квітні волинські дорожники оголосили тендер на капремонт цього автошляху. Очікувана вартість робіт — 170 мільйонів гривень. 19 травня була укладена угода з переможцем тендеру.
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