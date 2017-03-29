Що слухають у Луцьку: на Волинь завітав музичний блогер PORTATIV
Сьогодні, 15:00
У Луцьку побував український музичний блогер PORTATIV, який веде однойменний YouTube-канал з майже 50 тисячами підписників.
У своїх відео він досліджує музичні вподобання українців, зокрема, мандрує містами країни та запитує перехожих, яку музику вони люблять.
Днями блогер завітав і до обласного центру Волині. Він пройшовся проспектом Волі та вулицею Лесі Українки й поспілкувався з мешканцями міста. У форматі коротких вуличних інтерв’ю блогер розпитував лучан про їхні музичні смаки.
Відповіді виявилися дуже різноманітними: дехто називав відомих закордонних артистів, інші — українських. На жаль, траплялися й відповіді, які засмутили блогера — окремі респонденти зізнавались, що досі слухають російських виконавців.
PORTATIV також провів музичну вікторину: за правильні відповіді охочі могли отримати у подарунок навушники.
У своїх відео він досліджує музичні вподобання українців, зокрема, мандрує містами країни та запитує перехожих, яку музику вони люблять.
Днями блогер завітав і до обласного центру Волині. Він пройшовся проспектом Волі та вулицею Лесі Українки й поспілкувався з мешканцями міста. У форматі коротких вуличних інтерв’ю блогер розпитував лучан про їхні музичні смаки.
Відповіді виявилися дуже різноманітними: дехто називав відомих закордонних артистів, інші — українських. На жаль, траплялися й відповіді, які засмутили блогера — окремі респонденти зізнавались, що досі слухають російських виконавців.
PORTATIV також провів музичну вікторину: за правильні відповіді охочі могли отримати у подарунок навушники.