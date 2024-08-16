Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників
Сьогодні, 14:42
Сьогодні, 20 червня, Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників.
Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб із питань поводження з полоненими.
Усі звільнені військові – солдати або сержанти. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби.
"Усі звільнені сьогодні Оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги", – повідомили в Штабі.
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Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб із питань поводження з полоненими.
Усі звільнені військові – солдати або сержанти. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби.
"Усі звільнені сьогодні Оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги", – повідомили в Штабі.
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