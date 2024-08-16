Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників

Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників
Сьогодні, 20 червня, Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб із питань поводження з полоненими.

Усі звільнені військові – солдати або сержанти. Це оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Воїни Збройних Сил, Національної Гвардії, Прикордонної служби.

"Усі звільнені сьогодні Оборонці мають поранення, або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги", – повідомили в Штабі.
Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників
Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників
Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників
Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників
Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників
Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників
Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників
Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників
Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: полон, обмін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У кремлі заявили, що не поступатимуться «стратегічною перевагою» заради 30-денного перемир’я
Сьогодні, 15:08
Що слухають у Луцьку: на Волинь завітав музичний блогер PORTATIV
Сьогодні, 15:00
Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників
Сьогодні, 14:42
На Волині лагодять дорогу до ПП «Ягодин»
Сьогодні, 14:06
Росія відновила атаки на енергетику України, - Галущенко
Сьогодні, 13:43
Схожі новини
У першу чергу з полону повертатимуть важкопоранених, жінок та захисників «Азовсталі», - Буданов У першу чергу з полону повертатимуть важкопоранених, жінок та захисників «Азовсталі», - Буданов
16 серпня, 2024, 11:32
Довгих пауз між обмінами полонених більше не повинно бути, – ГУР МО Довгих пауз між обмінами полонених більше не повинно бути, – ГУР МО
05 січня, 2024, 02:17
Із російського полону повернули вже 2279 осіб, – Зеленський Із російського полону повернули вже 2279 осіб, – Зеленський
27 квітня, 2023, 02:15
Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців. ФОТО Із російського полону повернули ще 100 українських військовослужбовців. ФОТО
10 квітня, 2023, 17:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У кремлі заявили, що не поступатимуться «стратегічною перевагою» заради 30-денного перемир’я
Сьогодні, 15:08
 0
Що слухають у Луцьку: на Волинь завітав музичний блогер PORTATIV
Сьогодні, 15:00
 0
Два роки полону: Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників
Сьогодні, 14:42
 0
На Волині лагодять дорогу до ПП «Ягодин»
Сьогодні, 14:06
 0
Росія відновила атаки на енергетику України, - Галущенко
Сьогодні, 13:43
 0
Медіа
відео
1/8