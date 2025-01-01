У кремлі заявили, що не поступатимуться «стратегічною перевагою» заради 30-денного перемир’я

У кремлі заявили, що не поступатимуться «стратегічною перевагою» заради 30-денного перемир’я
Речник глави рф володимира путіна Дмитро Пєсков заявив, що москва нібито володіє «стратегічною перевагою» у війні з Україною та не збирається нею поступатися заради 30-денного перемир’я.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News, пише Громадське.

«Тепер у нас є стратегічна перевага. Чому ми повинні її втрачати? Ми її не втратимо. Ми йдемо далі. Ми просуваємося і продовжуватимемо просуватися», — сказав Пєсков.

Він також заявив, що ані США, ані Велика Британія з Францією не погодились припинити постачання зброї в Україну, на чому наполягала росія для перемир’я. Пєсков додав, що нібито «у цьому й полягає проблема».

Нагадаємо, напередодні очільник рф володимир путін пригрозив Україні, що «ситуація погіршиться», якщо вона не буде домовлятися «за стамбульськими принципами».

Що вимагає росія?

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська сторона передала Україні меморандум зі своїми умовами щодо мирного врегулювання війни.

Загалом документ містить 31 пункт. росіяни вимагають:

виходу Сил оборони України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;

«міжнародного визнання» російської окупації цих областей та Криму; нейтралітету України;

обмеження чисельності Збройних сил України;

скасування санкцій проти рф;

надання російській мові статусу офіційної;

законодавчу заборону на «героїзацію та пропаганду нацизму та інше.

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Теги: Росія, війна
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