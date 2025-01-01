У кремлі заявили, що не поступатимуться «стратегічною перевагою» заради 30-денного перемир’я





Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News, пише



«Тепер у нас є стратегічна перевага. Чому ми повинні її втрачати? Ми її не втратимо. Ми йдемо далі. Ми просуваємося і продовжуватимемо просуватися», — сказав Пєсков.



Він також заявив, що ані США, ані Велика Британія з Францією не погодились припинити постачання зброї в Україну, на чому наполягала росія для перемир’я. Пєсков додав, що нібито «у цьому й полягає проблема».



Нагадаємо, напередодні очільник рф володимир путін пригрозив Україні, що «ситуація погіршиться», якщо вона не буде домовлятися «за стамбульськими принципами».



Що вимагає росія?



Під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська сторона передала Україні меморандум зі своїми умовами щодо мирного врегулювання війни.



Загалом документ містить 31 пункт. росіяни вимагають:



виходу Сил оборони України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;



«міжнародного визнання» російської окупації цих областей та Криму; нейтралітету України;



обмеження чисельності Збройних сил України;



скасування санкцій проти рф;



надання російській мові статусу офіційної;



законодавчу заборону на «героїзацію та пропаганду нацизму та інше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник глави рф володимира путіна Дмитро Пєсков заявив, що москва нібито володіє «стратегічною перевагою» у війні з Україною та не збирається нею поступатися заради 30-денного перемир’я.Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Sky News, пише Громадське «Тепер у нас є стратегічна перевага. Чому ми повинні її втрачати? Ми її не втратимо. Ми йдемо далі. Ми просуваємося і продовжуватимемо просуватися», — сказав Пєсков.Він також заявив, що ані США, ані Велика Британія з Францією не погодились припинити постачання зброї в Україну, на чому наполягала росія для перемир’я. Пєсков додав, що нібито «у цьому й полягає проблема».Нагадаємо, напередодні очільник рфпригрозив Україні, що «ситуація погіршиться», якщо вона не буде домовлятися «за стамбульськими принципами».Під час переговорів у Стамбулі 2 червня російська сторона передала Україні меморандум зі своїми умовами щодо мирного врегулювання війни.Загалом документ містить 31 пункт. росіяни вимагають:виходу Сил оборони України з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;«міжнародного визнання» російської окупації цих областей та Криму; нейтралітету України;обмеження чисельності Збройних сил України;скасування санкцій проти рф;надання російській мові статусу офіційної;законодавчу заборону на «героїзацію та пропаганду нацизму та інше.

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