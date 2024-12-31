Справу про виселення громади УПЦ з Успенського собору на Волині розглядатиме Верховний суд





Про це 20 червня розповів Олександр Гаргола.



З його слів, засідання не відбулося, бо представники відповідача Свято-Успенського кафедрального собору оскаржили рішення Північно-західного апеляційного господарського суду, подавши касаційну скаргу до Верховного суду України і тепер справу розглядатимуть у Києві.



Попередньо засідання у Верховному суді призначене на 8 липня 2025 року, додав Олександр Гаргола.



Що відомо про Успенський собор і припинення договору з УПЦ МП



Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.



11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.



В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.



В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергове засідання у справі про виселення релігійної громади УПЦ зі Свято-Успенського кафедрального собору на Волині мали розглядати 19 червня у Північно-західному апеляційному господарському суді у Рівному. Проте засідання не відбулося.Про це 20 червня розповів Суспільному начальник відділу юридичного управління Волинської облдержадміністраціїЗ його слів, засідання не відбулося, бо представники відповідача Свято-Успенського кафедрального собору оскаржили рішення Північно-західного апеляційного господарського суду, подавши касаційну скаргу до Верховного суду України і тепер справу розглядатимуть у Києві.Попередньо засідання у Верховному суді призначене на 8 липня 2025 року, додав Олександр Гаргола.Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.

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