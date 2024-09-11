Голову сільради на Волині покарали за корупцію

Голову сільради на Волині покарали за корупцію
Луцький міськрайонний суд за участі прокурорів Волинської обласної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, голову Підгайцівської сільської ради Луцького району.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Посадовець, всупереч вимогам ч. 1 ст. 28 Закону України "Про запобігання корупції", приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомив про наявний конфлікт інтересів сільську раду або Національне агентство з питань запобігання корупції.

Так, сільською радою в особі її голови були укладені договори про надання послуг з поточного ремонту (аварійно-відновлюваних робіт) із фізичною особою – підприємцем, з яким у нього виник приватний інтерес у вигляді немайнового інтересу, зумовленого іншими позаслужбовими стосунками.

Зокрема, підприємець надав дружині посадовця поворотну безвідсоткову позику у розмірі 6 500 000 гривень та отримував у неї професійну техніку для здійснення робіт з ремонту доріг.

Крім того, усі договори підписані на суму менше 200000 грн, а отже, не передбачали проведення тендеру.

Працівниками Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Національної поліції України було складено 32 протоколи про вчинення ним адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Суд визнав його винуватим у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ч. ч. 1,2 ст. 172-7 КУпАП) та призначив покарання у виді штрафу.

Судове рішення набрало законної сили.

Задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню посадовцем адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла Підгайцівській сільській раді подання у порядку ст. 65-1 Закону України "Про запобігання корупції".

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Теги: Волинь, голова сільради, корупція
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