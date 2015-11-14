Умивальники як частина гармонійного простору ванної

Умивальники як частина гармонійного простору ванної
Раковина відіграє важливу роль у формуванні зручного й естетичного простору у ванній кімнаті. Вона є не лише функціональним елементом, а й справжнім дизайнерським акцентом. У каталозі можна знайти сучасні умивальники у ванну кімнату різних стилів – від мінімалізму до класики. Новітні моделі приваблюють формами, текстурами та матеріалами.

Вибираючи умивальник у ванну, варто зважати не лише на зовнішній вигляд, а й на параметри: які висота умивальника, форма чаші, тип монтажу та матеріал. Якісний умивальник має гармонійно вписуватись у простір, бути стійким до вологи, легко чиститися та довго зберігати первинний вигляд.

Вибір раковини для ванної: основні критерії


Перш ніж зупинитися на конкретній моделі, важливо визначити, де саме буде встановлений умивальник – під стіною, у кутку чи на стільниці. Це впливає на тип монтажу: підвісний, накладний, врізний, під стільницю – кожен варіант має свої особливості.

Види умивальників розрізняють не лише за формою чи способом встановлення. Важливо враховувати й матеріал: керамічні моделі – класика, з керамограніту – витриваліші, зі скла – ефектні, але більш вибагливі в догляді. Не менш важлива і стандартна висота, яка забезпечує зручність користування всім членам родини. Залежно від планування варто вибрати:

  • кутовий варіант – економить місце у невеликих кімнатах;

  • круглу форму – для м’яких, плавних ліній інтер’єру;

  • прямокутну – для сучасного, строгого дизайну;

  • раковину на п'єдесталі – для класичних ванних;

  • компактні моделі – для гостьових туалетів.

    • Перш ніж купити умивальник, зверніть увагу на поєднання функціональності та стилю. Від цього залежить не тільки зручність, а й загальне враження від ванної кімнати.

    Не варто нехтувати і пропорціями. Надто велика чаша в невеликій кімнаті візуально зменшить простір. Занадто маленька – буде незручною в повсякденному використанні. Добре, якщо умивальник має отвір для змішувача: це спрощує монтаж і зменшує витрати. Також зручно, коли є місце для мила чи аксесуарів. Ще один важливий критерій – глибина чаші: глибші варіанти запобігають розбризкуванню води.

    Якщо ванна кімната має нестандартне планування, зверніть увагу на асиметричні моделі. Вони краще використовують простір і мають нестандартний вигляд. Крім того, важливо, щоб виріб був стійкий до температурних перепадів. Особливо це стосується приватних будинків, де взимку температура може змінюватися. І, звісно, стиль умивальника має поєднуватися з іншими елементами інтер'єру – плиткою, меблями, дзеркалом.

    Матеріали та характеристики: що впливає на вибір


    Один із ключових аспектів – із чого виготовлено умивальник. Найпоширеніші матеріали – фаянс, порцеляна, скло, штучний камінь. Фаянс добре тримає форму та не боїться води, але поступається у витривалості з керамограніту. Важливі й такі характеристики, як-от:

  • зносостійкість;

  • стійкість до подряпин і побутової хімії;

  • простота догляду;

  • здатність зберігати первинний вигляд;

  • відповідність стилістиці.

    • Умивальники як частина гармонійного простору ванної

    У сучасних умовах важливо враховувати і гігієнічність покриття. Багато моделей мають спеціальні антибактеріальні шари, які спрощують догляд. Якщо ванна кімната активно використовується, варто вибрати міцні моделі з надійним захисним шаром. Слід звернути увагу і на якість глазурі. Гладке покриття не лише приємне на дотик, а й перешкоджає накопиченню забруднень. Деякі сучасні моделі мають покриття з ефектом «антикраплі», що зменшує залишки води на поверхні. Це знижує утворення вапняного нальоту та полегшує догляд. Також можна звернути увагу на варіанти з покриттям, що самоочищається із змиванням водою. Окремо варто згадати умивальники із загартованого скла – вони мають ефектний вигляд, але потребують особливої обережності.

    Де купити раковину в ванну з гарантією якості?


    Сьогодні зручно замовити сантехніку онлайн. Надійний інтернет-магазин допоможе зекономити час та кошти, особливо коли потрібен широкий вибір моделей. На сайті Leoceramika представлені умивальники з усіх категорій – від бюджетних до дизайнерських. Переваги покупки:

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    • Умивальники як частина гармонійного простору ванної

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