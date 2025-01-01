З російського полону звільнили волинянина Леоніда Каригу

Леоніда Миколайовича Каригу.



Про це повідомили на



"Щиро радіємо його поверненню і бажаємо сил, здоров’я та спокійного відновлення! Нехай кожен наш захисник якнайшвидше повернеться додому в обійми рідних — живим, здоровим і з вірою в життя після війни. Мріємо, віримо, чекаємо", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 20 червня, Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З російського полону звільнено жителя Павлівської громади, мешканця села Орищі —Про це повідомили на сайті установи."Щиро радіємо його поверненню і бажаємо сил, здоров’я та спокійного відновлення! Нехай кожен наш захисник якнайшвидше повернеться додому в обійми рідних — живим, здоровим і з вірою в життя після війни. Мріємо, віримо, чекаємо", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 20 червня,

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