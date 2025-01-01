З російського полону звільнили волинянина Леоніда Каригу

З російського полону звільнили волинянина Леоніда Каригу
З російського полону звільнено жителя Павлівської громади, мешканця села Орищі — Леоніда Миколайовича Каригу.

Про це повідомили на сайті установи.

"Щиро радіємо його поверненню і бажаємо сил, здоров’я та спокійного відновлення! Нехай кожен наш захисник якнайшвидше повернеться додому в обійми рідних — живим, здоровим і з вірою в життя після війни. Мріємо, віримо, чекаємо", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 20 червня, Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників.

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Теги: Волинь, полон
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