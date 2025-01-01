З російського полону звільнили волинянина Леоніда Каригу
Сьогодні, 16:11
З російського полону звільнено жителя Павлівської громади, мешканця села Орищі — Леоніда Миколайовича Каригу.
Про це повідомили на сайті установи.
"Щиро радіємо його поверненню і бажаємо сил, здоров’я та спокійного відновлення! Нехай кожен наш захисник якнайшвидше повернеться додому в обійми рідних — живим, здоровим і з вірою в життя після війни. Мріємо, віримо, чекаємо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 червня, Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників.
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Про це повідомили на сайті установи.
"Щиро радіємо його поверненню і бажаємо сил, здоров’я та спокійного відновлення! Нехай кожен наш захисник якнайшвидше повернеться додому в обійми рідних — живим, здоровим і з вірою в життя після війни. Мріємо, віримо, чекаємо", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 20 червня, Україна повернула додому ще одну групу важкохворих і поранених захисників.
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