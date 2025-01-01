На Волині підприємець «допоміг» з виїздом за кордон чотирьом військовозобов'язаним чоловікам

Волинянина судитимуть за незаконне переправлення через кордон чотирьох військовозобов'язаних.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове вчинення 36-річним жителем села Липини Луцького району організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).За даними слідства, підприємець, який мав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, вносив відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв свого підприємства, уможливлюючи їхній виїзд у країни Євросоюзу.У такий спосіб у період дії правового режиму воєнного стану упродовж квітня 2023 року – листопада 2024 року четверо чоловіків, які сплатили за такі «послуги» майже 600 тисяч гривень, понад 100 разів перетинали кордон України.