На Волині підприємець «допоміг» з виїздом за кордон чотирьом військовозобов'язаним чоловікам

На Волині підприємець «допоміг» з виїздом за кордон чотирьом військовозобов'язаним чоловікам
Волинянина судитимуть за незаконне переправлення через кордон чотирьох військовозобов'язаних.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про неодноразове вчинення 36-річним жителем села Липини Луцького району організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, підприємець, який мав ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, вносив відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи «Шлях» як про водіїв свого підприємства, уможливлюючи їхній виїзд у країни Євросоюзу.

У такий спосіб у період дії правового режиму воєнного стану упродовж квітня 2023 року – листопада 2024 року четверо чоловіків, які сплатили за такі «послуги» майже 600 тисяч гривень, понад 100 разів перетинали кордон України.

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Теги: кордон, Волинь
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