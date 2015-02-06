ТОП-5 недооцінених місць для подорожей у Європі





Альбанська Рив'єра, Албанія

Альбанська Рив’єра — це справжнє відкриття для тих, хто втомився від переповнених пляжів Італії чи Греції. Узбережжя Іонічного моря між містами Саранда та Вльора вражає бірюзовою водою, гірськими схилами, стародавніми замками й привітною атмосферою.



Курортні села Дермі, Хімачі або Борш пропонують автентичні апартаменти за помірними цінами. А місцева кухня — особливо морепродукти — приємно здивує. Додайте до цього ще й теплий клімат майже до листопада — і ви отримаєте чудову альтернативу розкрученим напрямкам.



Що робити:



Відвідати національний парк Ллогара;

Дослідити затонуле місто в бухті Ґрамш;

Влаштувати похід до замку Алі-Паші в Порто-Палермо.

Лейрія, Португалія

Коли говорять про Португалію, усі одразу згадують Лісабон, Порту чи Алгарве. Але варто від’їхати лише на 90 км від столиці, щоб потрапити в середньовічну казку — Лейрію. Це невелике місто з атмосферною старою частиною, величним замком та розкішними краєвидами річки Ліс.



Саме тут можна відчути справжню Португалію без туристичної мішури. Старі трамваї, лавки з пастел-де-ната, живі фадо-концерти в затишних барах — усе це створює незабутню атмосферу. І, до речі, ціни тут значно нижчі, ніж у Лісабоні.



Обов'язково відвідайте:



Замок Лейрія з оглядовим майданчиком;

Монастир Баталья (всього за 15 км від міста);

Фестиваль Entremuralhas у серпні — музика в замку!

Озеро Блед взимку, Словенія

Блед зазвичай згадують як літній курорт: човни, сонце, фотогенічна церква на острові. Але взимку це місце перетворюється на казкову локацію — і саме в цей період воно залишається практично без туристів.



Сніг прикрашає гори, озеро іноді покривається кригою, а в місті панує передсвяткова атмосфера. Саме взимку можна дешево зняти затишний номер із каміном, випити глінтвейн із видом на замок та спокійно прогулятися засніженими вуличками.



Тематичні сайту, що спеціалізуються на подорожах поза сезоном, регулярно включають Блед у свої зимові маршрути.



Чим зайнятись:



Піднятися на Бледський замок і насолодитись видом на сніжне озеро;

Випити кави з традиційним кремовим тістечком «Кремшнітта»;

Відвідати найбільшу печеру Словенії — Постойнську, лише за годину їзди.

Сібіу, Румунія

Сібіу — це перлина Трансильванії, яка зберегла автентику та чарівність старої Європи. Колись місто було частиною Австро-Угорщини, і досі в архітектурі відчувається вплив німецької естетики. Але сьогодні Сібіу — це ще й центр сучасного мистецтва, гастрономії та фестивалів.



На центральних площах Румунії часто кипить життя, але Сібіу приваблює саме атмосферністю. Тут спокійно гуляти мощеними вулицями, заходити у книжкові крамниці чи затишні кав’ярні.



Особливості міста:



Площа Малий та Великий ринок з бароковими будівлями;

Міст Брехунів — один з найстаріших у Румунії;

Музей ASTRA — етнографічний парк просто неба.

Це чудове місце для повільного туризму, де кожна деталь має значення.



Віддалені острови Шотландії — Оркнейські острови

Оркнейські острови — це майже забута частина Європи. Вони розташовані на півночі Шотландії, й дістатися туди не так просто. Але зусилля повністю окупаються. Археологічні пам’ятки, дикі пляжі, високі скелі й надзвичайно доброзичливі люди — все це про Оркней.

Сюди приїжджають ті, хто шукає спокою, тиші, природи та особливої атмосфери. Це не для тих, хто любить фешенебельні готелі — тут цінують мінімалізм, локальність і автентичність.



Що обов'язково побачити:



Стоунендж Оркнею — кам’яне кільце Бродґара;

Скелисті пляжі острова Вестрей;

Пташині колонії та фауна острова Шапінсей.

Чому варто шукати альтернативу туристичним мегаполісам

Європа — не лише Венеція та Париж. Недооцінені напрямки мають значні переваги:



Менше туристів — можна дійсно відчути ритм міста.

Ціни нижчі — житло, харчування та транспорт обходяться значно дешевше.

Місцева автентика — замість сувенірів з Китаю — вироби місцевих майстрів.

Туризм без шкоди — відвідування менш популярних місць допомагає зменшити тиск на перенавантажені міста.

Нові знайомства — у маленьких містах туристів сприймають інакше — щиро, із захопленням.



Як планувати подорож у нетуристичне місце

Планування подорожі в маловідомі напрямки потребує трохи більше зусиль, але результат перевершить очікування. Варто звертатися до блогів мандрівників, спільнот у соцмережах, де діляться реальними відгуками. А також:



Перевіряти трансфер заздалегідь (не скрізь є прямі рейси);

Обирати локальне житло (Airbnb, гестхауси, еко-садиби);

Завантажити карти офлайн (в інтернеті можуть бути перебої);

Вивчити кілька фраз місцевою мовою (це дуже цінують у регіонах).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більшість туристів планує свої маршрути навколо Риму, Парижа чи Барселони. Але справжні скарби Європи ховаються там, де не штовхаються натовпи селфі-туристів. Якщо ви шукаєте натхнення для нестандартної мандрівки, радимо зазирнути на сайт про подорожі , де знайдете безліч ідей та порад. А ми підготували для вас добірку з п’яти європейських міст і регіонів, які залишаються маловідомими, але заслуговують на вашу увагу.Альбанська Рив’єра — це справжнє відкриття для тих, хто втомився від переповнених пляжів Італії чи Греції. Узбережжя Іонічного моря між містами Саранда та Вльора вражає бірюзовою водою, гірськими схилами, стародавніми замками й привітною атмосферою.Курортні села Дермі, Хімачі або Борш пропонують автентичні апартаменти за помірними цінами. А місцева кухня — особливо морепродукти — приємно здивує. Додайте до цього ще й теплий клімат майже до листопада — і ви отримаєте чудову альтернативу розкрученим напрямкам.Що робити:Коли говорять про Португалію, усі одразу згадують Лісабон, Порту чи Алгарве. Але варто від’їхати лише на 90 км від столиці, щоб потрапити в середньовічну казку — Лейрію. Це невелике місто з атмосферною старою частиною, величним замком та розкішними краєвидами річки Ліс.Саме тут можна відчути справжню Португалію без туристичної мішури. Старі трамваї, лавки з пастел-де-ната, живі фадо-концерти в затишних барах — усе це створює незабутню атмосферу. І, до речі, ціни тут значно нижчі, ніж у Лісабоні.Обов'язково відвідайте:Блед зазвичай згадують як літній курорт: човни, сонце, фотогенічна церква на острові. Але взимку це місце перетворюється на казкову локацію — і саме в цей період воно залишається практично без туристів.Сніг прикрашає гори, озеро іноді покривається кригою, а в місті панує передсвяткова атмосфера. Саме взимку можна дешево зняти затишний номер із каміном, випити глінтвейн із видом на замок та спокійно прогулятися засніженими вуличками.Тематичні сайту, що спеціалізуються на подорожах поза сезоном, регулярно включають Блед у свої зимові маршрути.Чим зайнятись:Сібіу — це перлина Трансильванії, яка зберегла автентику та чарівність старої Європи. Колись місто було частиною Австро-Угорщини, і досі в архітектурі відчувається вплив німецької естетики. Але сьогодні Сібіу — це ще й центр сучасного мистецтва, гастрономії та фестивалів.На центральних площах Румунії часто кипить життя, але Сібіу приваблює саме атмосферністю. Тут спокійно гуляти мощеними вулицями, заходити у книжкові крамниці чи затишні кав’ярні.Особливості міста:Це чудове місце для повільного туризму, де кожна деталь має значення.Оркнейські острови — це майже забута частина Європи. Вони розташовані на півночі Шотландії, й дістатися туди не так просто. Але зусилля повністю окупаються. Археологічні пам’ятки, дикі пляжі, високі скелі й надзвичайно доброзичливі люди — все це про Оркней.Сюди приїжджають ті, хто шукає спокою, тиші, природи та особливої атмосфери. Це не для тих, хто любить фешенебельні готелі — тут цінують мінімалізм, локальність і автентичність.Що обов'язково побачити:Європа — не лише Венеція та Париж. Недооцінені напрямки мають значні переваги:Планування подорожі в маловідомі напрямки потребує трохи більше зусиль, але результат перевершить очікування. Варто звертатися до блогів мандрівників, спільнот у соцмережах, де діляться реальними відгуками. А також:

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