Росія перегруповується на півдні та готується до нових штурмів, - Сили оборони





Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону, передає



За його словами, за останню добу на Запорізькому напрямку, зокрема у районах Гуляйполя та Оріхова, зафіксовано незначну кількість бойових зіткнень, однак противник завдав ударів з авіації, артилерії та застосовував дрони-камікадзе. На Херсонському напрямку також була одна невдала штурмова спроба, а Херсон і прилеглі до правого берега громади зазнали обстрілів.



Водночас, як підкреслив Волошин, ситуація ускладнюється через підготовчі дії російських сил: триває перегрупування, розвідка та логістичне забезпечення. "Усе говорить про те, що незабаром - за декілька днів - він знову розпочне активізацію штурмових дій", - заявив речник.



Окрему увагу речник приділив ситуації на островах у дельті Дніпра, де окупанти намагаються приховано форсувати річку та закріпитись на таких островах, як Козулиський, Нестрига, Бугас, Забич. За його словами, українські захисники не дозволяють ворогу створити плацдарм - усі спроби вторгнення завершуються знищенням ворожих підрозділів.



Також противник намагається наблизитися до Антонівських мостів - стратегічного вузла переправи через Дніпро, однак українські сили не дають йому закріпитись.



Крім того, російські війська зміцнюють оборону на тимчасово окупованій частині півдня, особливо побоюючись українського форсування річки, подібного до операції біля Кринок. Вони активно мінують береги та інженерно облаштовують оборонні позиції.



На Кінбурнській та Тендрівській косах окупанти посилили гарнізони, перекинувши артилерію і протитанкові засоби. За оцінкою Сил оборони, це пов’язано зі страхом втрати контролю над плацдармами в разі нової наступальної операції ЗСУ.

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