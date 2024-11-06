У Луцьку горіла квартира. ФОТО

У Луцьку рятувальники оперативно ліквідували пожежу в квартирі 5-поверхівки.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.20 червня о 14:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Олени Пчілки у Луцьку.На місце події спрямували три відділення рятувальників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Перший пожежний екіпаж був на місці вже за три хвилини.З’ясувалося, що пожежа виникла в кухні квартири на першому поверсі. Сусіди вивели з оселі літнього господаря й самі залишили задимлені помешкання.Пожежу ліквідували — о 15:09. Рятувальники запобігли перекиданню вогню на суміжні приміщення та провели заходи з димовидалення.Причину та обставини займання з'ясовують.