У Луцьку горіла квартира. ФОТО
Сьогодні, 16:17
У Луцьку рятувальники оперативно ліквідували пожежу в квартирі 5-поверхівки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
20 червня о 14:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Олени Пчілки у Луцьку.
На місце події спрямували три відділення рятувальників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Перший пожежний екіпаж був на місці вже за три хвилини.
З’ясувалося, що пожежа виникла в кухні квартири на першому поверсі. Сусіди вивели з оселі літнього господаря й самі залишили задимлені помешкання.
Пожежу ліквідували — о 15:09. Рятувальники запобігли перекиданню вогню на суміжні приміщення та провели заходи з димовидалення.
Причину та обставини займання з'ясовують.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
20 червня о 14:53 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Олени Пчілки у Луцьку.
На місце події спрямували три відділення рятувальників 1-ї державної пожежно-рятувальної частини. Перший пожежний екіпаж був на місці вже за три хвилини.
З’ясувалося, що пожежа виникла в кухні квартири на першому поверсі. Сусіди вивели з оселі літнього господаря й самі залишили задимлені помешкання.
Пожежу ліквідували — о 15:09. Рятувальники запобігли перекиданню вогню на суміжні приміщення та провели заходи з димовидалення.
Причину та обставини займання з'ясовують.
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