У Луцьку спеціальна комісія оглядає будинки, які постраждали від обстрілу рф. ВІДЕО





Станом на 19 червня оглянули лише частину пошкоджених будівель внаслідок нічної атаки РФ, 6 червня за цією адресою, розповів Василь Ліщук.



З його слів, за цією адресою будуть направлені проєктанти.



Житло багатодітної лучанки Олександри Опейди, яка живе у цьому будинку, єдине, яке міськрада визнала непридатним для проживання. Ремонт у квартирі зробили два роки тому. Нині в оселі немає вікон, вибухом вирвало двері, щілина у метровій стіні — 80 сантиметрів.



"Сьогодні затвердили, що будуть давати 14 тисяч на житло. І немає житла, щось зняти, бо в мене діти в 15 ліцей ходять. Я теж не можу на Дубнівській зняти, а їздити сюди. І в мене дітей травма, ми водимо їх до психолога. Хочу, щоб була якась справедливість", — каже лучанка Олександра Опейда.



Помешкання її сусідки Іванни Романюк теж зазнало руйнувань під час російської атаки, проте помешкання жінки міська рада до переліку ще не внесла.



"Мене дуже здивувало, що мою квартиру не внесено в перелік аварійних. Подали на Відновлення через Дію. Нам прийшло у Дії, що квартира не придатна для проживання. Я наразі проживаю у своїх батьків. Якщо я б подавалася на відшкодування, то мені, через те, що моя квартира не внесена у список постраждалих, не дали б відшкодування", — розповіла жінка.



З її слів під час першого удару у її квартирі вирвало вікна з петель, а під час другого посипалась стеля. Нині в даху — дірка.



Зі слів Василя Ліщука, ремонт помешкань у цьому будинку здійснюватимуть після результатів інструментального огляду.



"Саме інструментальний огляд дає нам конкретніші враження про той чи інший об’єкт. Якщо пошкоджений лише дах, то зараз будівельники почали тиждень тому капітально ремонтувати ці покрівлі. У перші дні ми просто закривали якісь отвори в дахах. Тому, якщо є такі будинки, де пошкоджена покрівля, то в якийсь найкоротший час ми їх відремонтуємо", — говорить Василь Ліщук.



З його слів, ремонт покрівель ускладнюється тим, що багато будівельників у війську, їх не вистачає у місті. Тому поремонтувати за 2-3 дні всі будинки просто неможливо.



Що відомо про російську атаку у Луцьку 6 червня

У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.



Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Квартири в одноповерховому будинку на вулиці Стрілецькій 65 у Луцьк, які зазнали ушкоджень внаслідок атаки РФ 6 червня, оглядають працівники департаменту житлово-комунального господарства і проєктанти, щоб визначити наскільки вони є придатними, або ж непридатними для проживання та ступінь ушкоджень.Станом на 19 червня оглянули лише частину пошкоджених будівель внаслідок нічної атаки РФ, 6 червня за цією адресою, розповів Суспільному керівник управління капітального будівництва ЛуцькрадиЗ його слів, за цією адресою будуть направлені проєктанти.Житло багатодітної лучанки, яка живе у цьому будинку, єдине, яке міськрада визнала непридатним для проживання. Ремонт у квартирі зробили два роки тому. Нині в оселі немає вікон, вибухом вирвало двері, щілина у метровій стіні — 80 сантиметрів."Сьогодні затвердили, що будуть давати 14 тисяч на житло. І немає житла, щось зняти, бо в мене діти в 15 ліцей ходять. Я теж не можу на Дубнівській зняти, а їздити сюди. І в мене дітей травма, ми водимо їх до психолога. Хочу, щоб була якась справедливість", — каже лучанкаПомешкання її сусідкитеж зазнало руйнувань під час російської атаки, проте помешкання жінки міська рада до переліку ще не внесла."Мене дуже здивувало, що мою квартиру не внесено в перелік аварійних. Подали на Відновлення через Дію. Нам прийшло у Дії, що квартира не придатна для проживання. Я наразі проживаю у своїх батьків. Якщо я б подавалася на відшкодування, то мені, через те, що моя квартира не внесена у список постраждалих, не дали б відшкодування", — розповіла жінка.З її слів під час першого удару у її квартирі вирвало вікна з петель, а під час другого посипалась стеля. Нині в даху — дірка.Зі слів Василя Ліщука, ремонт помешкань у цьому будинку здійснюватимуть після результатів інструментального огляду."Саме інструментальний огляд дає нам конкретніші враження про той чи інший об’єкт. Якщо пошкоджений лише дах, то зараз будівельники почали тиждень тому капітально ремонтувати ці покрівлі. У перші дні ми просто закривали якісь отвори в дахах. Тому, якщо є такі будинки, де пошкоджена покрівля, то в якийсь найкоротший час ми їх відремонтуємо", — говорить Василь Ліщук.З його слів, ремонт покрівель ускладнюється тим, що багато будівельників у війську, їх не вистачає у місті. Тому поремонтувати за 2-3 дні всі будинки просто неможливо.У ніч на 6 червня на обласний центр Волині росіяни спрямували 15 БпЛА і шість крилатих ракет. Пошкодження цивільної інфраструктури зафіксували одразу на кількох вулицях, пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто, адмінбудівля і комерційні об'єкти.Внаслідок комбінованої атаки РФ травмувалися 30 людей. 24-річна дівчина і 27-річний чоловік загинули, їх тіла рятувальники знайшли під уламками однієї з секцій дев'ятиповерхівки на вулиці Озерецькій.

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