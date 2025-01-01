Залишилися стіни: російський обстріл Києва зруйнував житло співака Тараса Тополі
Сьогодні, 10:49
Через російський обстріл Києва зазнала значних руйнувань квартира українського співака та соліста гурту «Антитіла» Тараса Тополі.
Про це артист повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг.
Дякую….
На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…" - написав Тарас Тополя.
Нагадаємо, що у ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область.
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Про це артист повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг.
Дякую….
На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…" - написав Тарас Тополя.
Нагадаємо, що у ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область.
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