Залишилися стіни: російський обстріл Києва зруйнував житло співака Тараса Тополі





Про це артист



"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг.

Дякую….



На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…" - написав Тарас Тополя.



Нагадаємо, що у ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через російський обстріл Києва зазнала значних руйнувань квартира українського співака та соліста гурту «Антитіла» Тараса Тополі.Про це артист повідомив на своїй сторінці у фейсбуці."Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг.Дякую….На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…" - написав Тарас Тополя.Нагадаємо, що у ніч проти 23 червнята область.

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