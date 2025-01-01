Залишилися стіни: російський обстріл Києва зруйнував житло співака Тараса Тополі

Залишилися стіни: російський обстріл Києва зруйнував житло співака Тараса Тополі
Через російський обстріл Києва зазнала значних руйнувань квартира українського співака та соліста гурту «Антитіла» Тараса Тополі.

Про це артист повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні російська балістика рознесла нашу з коханою квартиру. Всередині все розтрощене, вибуховою хвилею вигнуло і вирвало із замків броньовані двері. Залишилися стіни, та й ті частково зруйновані. Нам пощастило, всі в родині живі. Так склалися обставини, Творець вберіг.
Дякую….

На відміну від людей у будинку напроти, куди сталося пряме влучання. Там є жертви. Царство небесне всім, хто не пережив цю ніч. Пекельна лотерея…" - написав Тарас Тополя.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 червня російські війська масовано обстріляли ракетами та дронами Київ та область.
Залишилися стіни: російський обстріл Києва зруйнував житло співака Тараса Тополі
Залишилися стіни: російський обстріл Києва зруйнував житло співака Тараса Тополі

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Теги: росія, Тополя, обстріл, Київ
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