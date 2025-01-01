Квіти замість спокою: луцькі пенсіонерки змушені торгувати на зупинках через мізерні пенсії





Як розповідають пенсіонерки, ромашки, маки та волошки зараз вони збирають у полях. Ціна такого букета – від 50 гривень, пишуть



«Вирощуємо квіти. За 30 кілометрів треба їхати. Перед цим квіти треба зрізати й оформити в букети», – говорять жінки.



«Оцей букет півоній – 100 гривень, тому що квіти вже розпустилися… Чому продаю? Хочеться до пенсії трошки додати. Звичайно, пенсії не вистачає. На ліки треба багато – для серця, від тиску, остеохондрозу. Ліки обов’язково купувати. Що зароблю, те і маю», – зазначає одна з продавчинь квітів.



«Я пропрацювала 38 років. І що я заробила? 5000 гривень пенсії. На що цих грошей вистачить?» – нарікає інша пенсіонерка.



Чи займалися би бабусі таким сезонним підробітком, якби пенсій їм вистачало на проживання?



«Мабуть, ні. Тут всі так. Хтось – до пенсії, а хтось виживає завдяки тій квітці. Я вважаю, що так краще, ніж просити в когось. Квіти – це ж для радості. Можна подарувати. Можна просто хорошу справу зробити», – каже продавчиня квітів.



Сумну статистику озвучує керівниця Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області Леся Неклеса: «Середній розмір пенсії у Волинській області складає 5820 гривень. Зростання відбулося на 737 гривень порівняно з 2024 роком. На рівні прожиткового мінімуму пенсію отримують 3% пенсіонерів. Мінімальний розмір пенсії – 2361 гривня».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щодня в Луцьку можна зустріти бабусь, які за символічну суму продають польові букети або квіти, зірвані з власної клумби. Серед асортименту на початку літа – півонії, ромашки, троянди, маки та волошки.Як розповідають пенсіонерки, ромашки, маки та волошки зараз вони збирають у полях. Ціна такого букета – від 50 гривень, пишуть Волинські новини «Вирощуємо квіти. За 30 кілометрів треба їхати. Перед цим квіти треба зрізати й оформити в букети», – говорять жінки.«Оцей букет півоній – 100 гривень, тому що квіти вже розпустилися… Чому продаю? Хочеться до пенсії трошки додати. Звичайно, пенсії не вистачає. На ліки треба багато – для серця, від тиску, остеохондрозу. Ліки обов’язково купувати. Що зароблю, те і маю», – зазначає одна з продавчинь квітів.«Я пропрацювала 38 років. І що я заробила? 5000 гривень пенсії. На що цих грошей вистачить?» – нарікає інша пенсіонерка.Чи займалися би бабусі таким сезонним підробітком, якби пенсій їм вистачало на проживання?«Мабуть, ні. Тут всі так. Хтось – до пенсії, а хтось виживає завдяки тій квітці. Я вважаю, що так краще, ніж просити в когось. Квіти – це ж для радості. Можна подарувати. Можна просто хорошу справу зробити», – каже продавчиня квітів.Сумну статистику озвучує керівниця Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області: «Середній розмір пенсії у Волинській області складає 5820 гривень. Зростання відбулося на 737 гривень порівняно з 2024 роком. На рівні прожиткового мінімуму пенсію отримують 3% пенсіонерів. Мінімальний розмір пенсії – 2361 гривня».

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