Екстракорпоральне запліднення: шанс на батьківство
Сьогодні, 05:30
Штучне запліднення стає дедалі популярнішою процедурою. Погане харчування, забруднення навколишнього середовища, генетичні захворювання — все це негативно впливає на репродуктивні можливості чоловіків та жінок. Сучасна медицина навчилася досить успішно вирішувати проблеми безпліддя. Один з найпопулярніших методів — це екз/ екстракорпоральне запліднення. Процедура здійснюється під контролем фахівців поза організмом майбутньої мами. Вона вважається одним з найбільш ефективних способів лікування інфертильності.
ЕКЗ дарує подружнім парам можливість відчути щастя материнства та батьківства. Ось докладний опис його головних переваг:
Цей спосіб є ефективним методом лікування безплідності за неможливості зачати природним шляхом.
Преімплантаційне генетичне тестування дає можливість виявляти генетичні аномалії ембріонів перед їх поміщенням у матку. Це знижує ризики народження дитини зі спадковими захворюваннями.
Методом передбачена можливість відкладеного батьківства. Можна заморожувати ембріони чи яйцеклітини для використання у майбутньому.
Новітні технології штучного зачаття справедливо вважаються високоефективними, оскільки дозволяють досягти вагітності у пар, які раніше вважалися безплідними.
ЕКЗ дає можливість контролювати кількість ембріонів, що переносяться в матку. Це дозволяє знизити ризик багатоплідної вагітності.
Народжені внаслідок даного методу діти за здоров'ям нічим не відрізняються від дітей, зачатих природним шляхом.
Важливо відзначити, що екстракорпоральне запліднення є досить складною медичною процедурою, перед проведенням якої потрібні ретельні обстеження та підготовка.
Штучне запліднення проходить у кілька етапів:
Стимуляція суперовуляції. Перший етап починається на 3 день циклу і триває до 10 днів. У цей період майбутня матуся повинна застосовувати спеціальні препарати, що стимулюють дозрівання яйцеклітин.
Отримання яйцеклітин та сперматозоїдів. Яйцеклітини одержують за допомогою пункції фолікулів. Процедура проводиться під загальними наркозом із УЗ-контролем. Отримані клітини готуються до запліднення. Партнер здає сперму, після чого еякулят спеціальним чином готують для екстракорпорального запліднення. Далі ооцити пацієнтки запліднюються сперматозоїдами.
Культивування ембріонів. Ембріони культивуються в спеціальному середовищі протягом п'яти днів, доки не настане стадія бластоцисти. Фахівці відбирають найперспективніші бластоцисти для поміщення в матку.
Перенесення ембріонів. Ембріотрансфер — завершальний етап процедури, що виконується лікарем-репродуктологом. Процедура триває лише кілька хвилин.
Перед ухваленням рішення про проведення ЕКЗ необхідно проконсультуватися з фахівцем. Отримати відповіді на питання, які вас хвилюють, ви можете в клініці Materi Clinic у зручний для вас час.
Необхідно розуміти, що екстракорпоральне запліднення не є панацеєю й не гарантує настання вагітності, тому окремі репродуктологи радять розглянути альтернативи штучному заплідненню. Однак вибір завжди залишається за сімейною парою.
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Переваги процедури
ЕКЗ дарує подружнім парам можливість відчути щастя материнства та батьківства. Ось докладний опис його головних переваг:
Важливо відзначити, що екстракорпоральне запліднення є досить складною медичною процедурою, перед проведенням якої потрібні ретельні обстеження та підготовка.
Етапи проведення ЕКЗ
Штучне запліднення проходить у кілька етапів:
Перед ухваленням рішення про проведення ЕКЗ необхідно проконсультуватися з фахівцем. Отримати відповіді на питання, які вас хвилюють, ви можете в клініці Materi Clinic у зручний для вас час.
Необхідно розуміти, що екстракорпоральне запліднення не є панацеєю й не гарантує настання вагітності, тому окремі репродуктологи радять розглянути альтернативи штучному заплідненню. Однак вибір завжди залишається за сімейною парою.
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