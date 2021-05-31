Парки та пляжі в Луцьку оброблятимуть від кліщів

В обласному центрі Волині здійснюватимуть обробку територій парків та пляжів від кліщів.Про це повідомили у відділі по благоустрою міста та поводження з побутовими відходами департаменту ЖКГ Луцької міської ради.23 червня 2025 року з 5.00 до 8.00 здійснюватимуть акарицидну обробку територій центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, а також — пляжу на річці Стир;24 червня 2025 з 5.00 до 8.00 триватиме акарицидна обробка територій парку 900-річчя міста Луцька та місць масового відпочинку громадян «Теремнівські ставки»."Просимо без потреби обмежити відвідування вказаних територій у період їх обробки!" - пишуть комунальники.