Парки та пляжі в Луцьку оброблятимуть від кліщів

Парки та пляжі в Луцьку оброблятимуть від кліщів
В обласному центрі Волині здійснюватимуть обробку територій парків та пляжів від кліщів.

Про це повідомили у відділі по благоустрою міста та поводження з побутовими відходами департаменту ЖКГ Луцької міської ради.

23 червня 2025 року з 5.00 до 8.00 здійснюватимуть акарицидну обробку територій центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, а також — пляжу на річці Стир;

24 червня 2025 з 5.00 до 8.00 триватиме акарицидна обробка територій парку 900-річчя міста Луцька та місць масового відпочинку громадян «Теремнівські ставки».

"Просимо без потреби обмежити відвідування вказаних територій у період їх обробки!" - пишуть комунальники.

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Теги: обробка, Луцьк, кліщі, парки, пляжі
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