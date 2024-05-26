Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по полігону однієї з бригад

Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по полігону однієї з бригад
Троє людей загинули, ще 11 отримали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по тренувальному полігону Сухопутних військ Збройних сил України у неділю.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених", - повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали у неділю ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями, внаслідок чого є загиблі і поранені серед особового складу. Їхня кількість не повідомлялася, лише зазначалося, що завдяки відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу.

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Теги: війна, обстріл, Україна, росія, загиблі
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