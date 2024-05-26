Є загиблі та поранені: росіяни вдарили по полігону однієї з бригад





Про це повідомляє



"Станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених", - повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ.



Як повідомлялося, російські окупанти завдали у неділю ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями, внаслідок чого є загиблі і поранені серед особового складу. Їхня кількість не повідомлялася, лише зазначалося, що завдяки відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Троє людей загинули, ще 11 отримали поранення внаслідок ракетного удару російських окупантів по тренувальному полігону Сухопутних військ Збройних сил України у неділю.Про це повідомляє Інтерфакс-Україна "Станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених", - повідомляється в телеграм-каналі Сухопутних військ.Як повідомлялося, російські окупанти завдали у неділю ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних сил України, де проводилися заняття з військовослужбовцями, внаслідок чого є загиблі і поранені серед особового складу. Їхня кількість не повідомлялася, лише зазначалося, що завдяки відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію