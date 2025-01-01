Театральний анонс: чим дивуватимуть у Луцьку 24 – 28 вересня





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків головних героїв. Попри всі інтриги та суперечки, любов мусить перемогти. Про це розкажуть вистави, де герої боротимуться за своє кохання.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 24 до до 28 вересня.



Що робити митцеві, коли він – вільний художник і водночас закоханий у трьох жінок різного віку та становища?



У середу, 24 вересня о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Дотепна вистава про художника-ловеласа, який одночасно зустрічається з трьома жінками. Його ретельно сплановане подвійне (а то й потрійне) життя раптово руйнується, коли всі коханки з’являються в один день. Ця постановка – про кохання, брехню і несподівані повороти долі.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Гротескна історія про кохання і НЕкохання; сюрреалістична комедія, що заведе вас у глибини людських бажань та страхів, а потім – неодмінно – виведе на світло.



У п’ятницю, 26 вересня о 18:00 на камерній сцені – «Перший раз» Міхала Вальчака. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Ніч. Дощ. У двері стукає Він – ідеально підібраний кандидат. Все сплановано до дрібниць – про кращий перший інтимний досвід годі мріяти! Сценарій продумано строго і покроково. Усе для того, аби дама серця була задоволена, правда ж? Що може піти не так? Та що завгодно!



Знову у репертуарі! Ця вистава-драма – це спроба у нашому театрі дослідити життєвий шлях та стосунки із владою національного героя та символа України Тараса Шевченка.



У суботу, 27 вересня о 17:00 – драма на дві дії «Державна зрада» Рея Лепіки. Основна сцена. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Михайло Ілляшенко. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Елегантний, зі смаком одягнений, ніколи не соромився свого походження, зустрічався і товаришував із найвидатнішими людьми своєї епохи... Харизматичний, ерудований, талановитий оповідач, любитель пожартувати, «зірка» культурного товариства того часу... Вільно розмовляв на кількох іноземних мовах... То яким він був насправді?



Додайте у ваші вихідні трохи східного колориту! Приходьте на постановку про про чари, добрі справи, хитромудрі витівки та, звісно ж, любов!



У неділю, 28 вересня, о 12:00 – лірична казка на дві дії «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



Здійснити свої бажання з допомогою джина може будь-хто... Але що зможеш ти, коли джин служить твоєму супернику? Давня східна мудрість підказує малюкам: не здавайся, борись до кінця за любов і за те, що справді цінне.



Прем’єра вже тут! На сцені – справжня кінозірка: Арам Арзуманян із фільмів «Скажене весілля» та «Скажені сусіди».



У неділю, 28 вересня о 17:00 – прем’єра! Комедія «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Молодий драматург Остап Калагурка, який майже зневірився в юнацьких мріях про щастя, наяву зустрічає героїню своєї п'єси!!! Мрія оживає з новою надією! Кохання наповнюється сенсом! Життя розпочинає крутись на новій швидкості!



