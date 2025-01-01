«Старовижівський Буковель» відстояли: Верховний суд заборонив на «Семеновій горі» розробку родовища піску





Про це



Верховний Суд погодився із позицією екологічних прокурорів щодо незаконності розробки родовища піску на території «Старовижівського Буковелю».



Прокурори встановили, що Державна служба геології та надр України у січні 2024 року всупереч вимогам законодавства про охорону природно-заповідного фонду на електронному аукціоні продала приватному підприємству спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування піску Старовижівського родовища у Ковельському районі.



Родовище розташоване в межах лісового фонду Дубечненського лісництва філії "Ковельське лісове господарство" ДП "Ліси України" на території загальнозоологічного заказника місцевогозначення "Смолярівський" – і його розробка у подальшому могла призвести до знищення об’єкта природно-заповідного фонду.



Окрім того, родовище знаходиться на пам’ятці археології "Галина Воля-1" - стоянці доби мезоліту в урочищі "Семенова Гора", яка внесена до Переліку нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області і взята під охорону держави.



Господарський суд міста Києва у січні 2025 року задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави до Державної служби геології та надр України і суб'єкта господарювання, визнав незаконним і скасував наказ Держгеонадр, а також визнав недійсними результати проведення аукціону, договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами та цей спеціальний дозвіл.



Північний апеляційний господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.



Нині ж Верховний Суд поставив крапку в цій історії, відхиливши касаційні скарги Держгеонадр та суб'єкта господарювання, який мав намір розробляти родовище.



Прокурори в судах усіх інстанцій довели незаконність та неприпустимість розробки родовища на території заказника.

