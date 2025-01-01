«Старовижівський Буковель» відстояли: Верховний суд заборонив на «Семеновій горі» розробку родовища піску
Сьогодні, 14:30
Розробка родовища піску на території «Старовижівського Буковелю» – незаконна. Завдяки прокуратурі в справі поставлено крапку.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора 23 вересня.
Верховний Суд погодився із позицією екологічних прокурорів щодо незаконності розробки родовища піску на території «Старовижівського Буковелю».
Прокурори встановили, що Державна служба геології та надр України у січні 2024 року всупереч вимогам законодавства про охорону природно-заповідного фонду на електронному аукціоні продала приватному підприємству спеціальний дозвіл на користування надрами для видобування піску Старовижівського родовища у Ковельському районі.
Родовище розташоване в межах лісового фонду Дубечненського лісництва філії "Ковельське лісове господарство" ДП "Ліси України" на території загальнозоологічного заказника місцевогозначення "Смолярівський" – і його розробка у подальшому могла призвести до знищення об’єкта природно-заповідного фонду.
Окрім того, родовище знаходиться на пам’ятці археології "Галина Воля-1" - стоянці доби мезоліту в урочищі "Семенова Гора", яка внесена до Переліку нововиявлених об’єктів археологічної спадщини Волинської області і взята під охорону держави.
Господарський суд міста Києва у січні 2025 року задоволив позов Ковельської окружної прокуратури в інтересах держави до Державної служби геології та надр України і суб'єкта господарювання, визнав незаконним і скасував наказ Держгеонадр, а також визнав недійсними результати проведення аукціону, договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами та цей спеціальний дозвіл.
Північний апеляційний господарський суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.
Нині ж Верховний Суд поставив крапку в цій історії, відхиливши касаційні скарги Держгеонадр та суб'єкта господарювання, який мав намір розробляти родовище.
Прокурори в судах усіх інстанцій довели незаконність та неприпустимість розробки родовища на території заказника.
