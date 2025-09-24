Зупинити росію і війну дешевше, аніж будувати підземні садки, - Зеленський





На цьому наголосив Володимир Зеленський під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН, пише



За словами глави держави, «зупинити цю війну зараз – а разом із нею й глобальну гонку озброєнь – дешевше, ніж усім у світі будувати підземні дитячі садки чи захисні споруди для критичної інфраструктури в майбутньому».



«Зупинити Путіна зараз дешевше, ніж намагатися захистити кожен порт і кожне судно у світовому океані від терористів з морськими дронами. Зупинити Росію зараз дешевше, ніж гадати, хто першим створить простий дрон, здатний нести ядерний заряд. Отже, ми маємо використати все, що в нас є, – разом, – щоб змусити агресора зупинитися. І тільки тоді в нас буде реальний шанс, що ця гонка озброєнь не закінчиться катастрофою для всіх нас», - заявив український президент.



Зеленський закликав до тиску на РФ, бо «інакше Путін продовжуватиме розширювати й поглиблювати війну».



«Україна – це тільки початок. Російські дрони вже літають над Європою. Російські операції вже ширяться різними країнами. Путін хоче продовжувати цю війну, розширюючи її. І зараз ніхто не може почуватися в безпеці», - наголосив глава держави.



Президент закликав світ до дій і підкреслив, що «сьогодні ніхто, окрім нас самих, не може гарантувати безпеку. Тільки сильні союзи. Тільки сильні партнери. І тільки наша власна зброя».



«Якщо нація прагне миру, вона все одно має працювати над озброєнням. Це ненормально, але така реальність. Не міжнародне право, не співпраця – зброя вирішує, хто виживе. Міжнародне право не працює повною мірою, якщо у вас немає могутніх друзів, які справді готові його захищати. І навіть у цьому випадку без зброї нічого не вийде. Це огидно, але без неї було б іще гірше. Немає інших гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Саме тому ми інвестуємо в оборону», - сказав Зеленський.

