Готувала новий наступ росіян на Харківщині: затримали зрадницю
Сьогодні, 12:16
Працівники СБУ затримали агентку, яка допомагала рашистам готувати новий наступ на Харківщину.
Про це у телеграмі повідомляє СБУ.
Служба безпеки затримала ще одну російську агентку на Харківщині. На замовлення ворога фігурантка шпигувала за позиціями Сил оборони України на одному з найважливіших напрямків фронту – Ізюмському.
За наявними даними, рашисти планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення.
Як встановило розслідування, завдання окупантів виконувала 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни.
У травні цього року російські спецслужбісти відновили з нею контакт і в обмін на «легкі заробітки» поставили завдання - збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової.
Для цього фігурантка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони.
Як «прикриття» агентка використовувала легенду про те, що «відвідує родичів», що проживають у зоні бойових дій.
Співробітники СБУ затримали фігурантку та вилучили у неї смартфон із скріншотами гугл-карт, де вона позначала потенційні «цілі» для атак рашистів.
Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
