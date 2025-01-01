Готувала новий наступ росіян на Харківщині: затримали зрадницю

Працівники СБУ затримали агентку, яка допомагала рашистам готувати новий наступ на Харківщину.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Служба безпеки затримала ще одну російську агентку на Харківщині. На замовлення ворога фігурантка шпигувала за позиціями Сил оборони України на одному з найважливіших напрямків фронту – Ізюмському.

За наявними даними, рашисти планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення.

Як встановило розслідування, завдання окупантів виконувала 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни.

У травні цього року російські спецслужбісти відновили з нею контакт і в обмін на «легкі заробітки» поставили завдання - збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової.

Для цього фігурантка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони.

Як «прикриття» агентка використовувала легенду про те, що «відвідує родичів», що проживають у зоні бойових дій.

Співробітники СБУ затримали фігурантку та вилучили у неї смартфон із скріншотами гугл-карт, де вона позначала потенційні «цілі» для атак рашистів.
Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

