Готувала новий наступ росіян на Харківщині: затримали зрадницю

Працівники СБУ затримали агентку, якаготувати новий наступ на Харківщину.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Служба безпеки затримала ще одну російську агентку на Харківщині. На замовлення ворога фігурантка шпигувала за позиціями Сил оборони України на одному з найважливіших напрямків фронту – Ізюмському.За наявними даними, рашисти планували використати інформацію від цієї коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення.Як встановило розслідування, завдання окупантів виконувала 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни.У травні цього року російські спецслужбісти відновили з нею контакт і в обмін на «легкі заробітки» поставили завдання - збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової.Для цього фігурантка обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони.Як «прикриття» агентка використовувала легенду про те, що «відвідує родичів», що проживають у зоні бойових дій.Співробітники СБУ затримали фігурантку та вилучили у неї смартфон із скріншотами гугл-карт, де вона позначала потенційні «цілі» для атак рашистів.Слідчі Служби безпеки повідомили агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.