Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що не має наміру керувати країною в мирний час.



Як повідомляє



"Моя мета - закінчити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду", - сказав він.



Зеленський також пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто перемир'я. Однак він вважає, що наразі ситуація з безпекою та Конституція України становлять певні виклики.



Попри це, на його думку, вибори можливі.



За словами президента, він розуміє, що люди можуть хотіти "лідера з... новим мандатом", який ухвалить важливі рішення, необхідні для досягнення довгострокового миру.



"Під час перемир'я, я думаю, безпека може дати можливість провести вибори. Це можливо", - сказав Зеленський.



Вибори в Україні



В умовах воєнного стану в Україні теоретично можливе проведення позачергових виборів президента та народних депутатів, однак організація голосування під час війни створює значні ризики для політичної стабільності.



Головна проблема полягає у відсутності гарантій безпеки виборців, адже обстріли тривають по всій країні.



Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна готова до виборів, але вони можуть відбутися лише за умови повного припинення вогню на суші, у повітрі та на морі. Спікер парламенту Руслан Стефанчук в інтерв’ю РБК-Україна наголошував, що підготовка до виборів триватиме після завершення воєнного стану, і ці вибори стануть унікальними.



Водночас Politico повідомляло, що під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" Зеленський нібито заявив про готовність брати участь у будь-яких виборах після війни, хоча, за даними джерел, справжня тема розмови була іншою.

