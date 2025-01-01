У лікарні від бойових ран зупинилося серце Героя Ігоря Бебеса з Волині

У лікарні від бойових ран зупинилося серце Героя Ігоря Бебеса з Волині
Під час лікування на Прикарпатті поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, обірвалося життя військового Ігоря Бебеса з Волині.

Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.

У селищній раді з сумом і болем сповістили, що 20 вересня 2025 року у лікарні Івано-Франківщини від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на Сумщині, відійшов у вічність земляк, уродженець села Новий Двір – Ігор Васильович Бебес (14.11.1984 р.н.).

Ігор став на захист рідної землі за покликом серця, обравши шлях мужнього воїна. 24 січня 2023 року він був мобілізований до лав Збройних сил України, служив у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Проходив навчання у Німеччині, брав участь у Курській операції.

«Його життя обірвалося надто рано, але пам'ять про Героя назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та односельців. У зв’язку з цією трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу. Висловлюємо щирі співчуття дружині Наталії, доньці Олександрі, рідним і близьким. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі разом із вами», - йдеться у повідомленнні.

Про прибуття траурного кортежу та чин поховання воїна буде повідомлено додатково.
У лікарні від бойових ран зупинилося серце Героя Ігоря Бебеса з Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп підтримав удари у відповідь по енергетиці і військовому виробництві росії
Сьогодні, 13:35
Я готовий піти з посади президента після закінчення війни, - Зеленський
Сьогодні, 13:06
У лікарні від бойових ран зупинилося серце Героя Ігоря Бебеса з Волині
Сьогодні, 12:41
Готувала новий наступ росіян на Харківщині: затримали зрадницю
Сьогодні, 12:16
На Волині зникла жінка, поліція просить допомогти у пошуках
Сьогодні, 11:58
Медіа
відео
1/8