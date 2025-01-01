У лікарні від бойових ран зупинилося серце Героя Ігоря Бебеса з Волині

Під час лікування на Прикарпатті поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, обірвалося життя військовогоз Волині.Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.У селищній раді з сумом і болем сповістили, що 20 вересня 2025 року у лікарні Івано-Франківщини від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання на Сумщині, відійшов у вічність земляк, уродженець села Новий Двір – Ігор Васильович Бебес (14.11.1984 р.н.).Ігор став на захист рідної землі за покликом серця, обравши шлях мужнього воїна. 24 січня 2023 року він був мобілізований до лав Збройних сил України, служив у складі 47-ї окремої механізованої бригади «Магура». Проходив навчання у Німеччині, брав участь у Курській операції.«Його життя обірвалося надто рано, але пам'ять про Героя назавжди залишиться у серцях рідних, друзів та односельців. У зв’язку з цією трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу. Висловлюємо щирі співчуття дружині, доньці, рідним і близьким. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі разом із вами», - йдеться у повідомленнні.Про прибуття траурного кортежу та чин поховання воїна буде повідомлено додатково.