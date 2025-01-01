На Волині зникла жінка, поліція просить допомогти у пошуках
Сьогодні, 11:58
Працівники поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої жительки Луцького району.
Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Лук’янчук Тетяну Анатоліївну, 30 червня 1976 року народження, жительку с. Звірів Луцького району.
Жінка 23 вересня близько 08:00 години пішла з дому та зі слів рідних планувала їхати до м. Луцька. Де перебуває зараз – невідомо.
Прикмети: худорлявої тілобудови, зріст 170 см, волосся темно-каштанового кольору, карі очі.
Була одягнена у темну кофту, чорну спідницю, чорну хустку.
«Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0993633592 або 102», - зазначили у поліції.
