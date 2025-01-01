На Волині зникла жінка, поліція просить допомогти у пошуках





Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.



Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Лук’янчук Тетяну Анатоліївну, 30 червня 1976 року народження, жительку с. Звірів Луцького району.



Жінка 23 вересня близько 08:00 години пішла з дому та зі слів рідних планувала їхати до м. Луцька. Де перебуває зараз – невідомо.



Прикмети: худорлявої тілобудови, зріст 170 см, волосся темно-каштанового кольору, карі очі.



Була одягнена у темну кофту, чорну спідницю, чорну хустку.







«Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0993633592 або 102», - зазначили у поліції.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники поліції встановлюють місцезнаходження безвісти зниклої жительки Луцького району.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують, 30 червня 1976 року народження, жительку с. Звірів Луцького району.Жінка 23 вересня близько 08:00 години пішла з дому та зі слів рідних планувала їхати до м. Луцька. Де перебуває зараз – невідомо.Прикмети: худорлявої тілобудови, зріст 170 см, волосся темно-каштанового кольору, карі очі.Була одягнена у темну кофту, чорну спідницю, чорну хустку.«Просимо громадян, яким відома будь-яка інформація про вказану особу, зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0993633592 або 102», - зазначили у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію