У Ковелі внаслідок атаки Росії пошкоджено вантажний вагон та локомотив
Сьогодні, 10:27
Вчора, 25 грудня, росія атакувала безпілотниками Волинь. Є пошкодження Львівської залізниці на станції Ковель.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
"Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо. Працівники Укрзалізниці ліквідовують наслідки", - йдеться в повідомленні.
Кулеба зазначив, що, попри цілеспрямований російський терор, логістична система України продовжує роботу.
Нагадаємо, що вчора, 25 грудня, на Волині під час повітряної тривоги росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури.
