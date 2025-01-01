У Ковелі внаслідок атаки Росії пошкоджено вантажний вагон та локомотив





Про це Олексій Кулеба.



"Внаслідок атаки безпілотниками є пошкодження Львівської залізниці по станції Ковель. Пошкоджено локомотив та вантажний вагон, вибуховою хвилею вибито вікна цеху локомотивного депо. Працівники Укрзалізниці ліквідовують наслідки", - йдеться в повідомленні.



Кулеба зазначив, що, попри цілеспрямований російський терор, логістична система України продовжує роботу.



Нагадаємо, що вчора, 25 грудня, на Волині під час повітряної тривоги росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури.

