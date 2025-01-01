Російські «шахеди» знову - на Волині: що відомо

Вранці, 26 грудня, Росія знову запустила дрони на Волинь. О 7.51 тривога була оголошена у Камінь-Каширському районі, згодом - у Ковельському.

Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

"Ворожий БпЛА на північному заході Рівненщини курсом на захід.

Ворожий БпЛА на півночі Рівненщини курсом на захід.

БпЛА на сході Волинської області курсом на південний захід (Ковель)", - зазначили у Повітряних силах.

Там зазначили, що у ніч на 26 грудня противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М, а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Нагадаємо, що вчора, на Різдво, на Волині під час повітряної тривоги росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури.

Станом на зараз, 9.34, повітряна тривога триває у Ковельському та Камінь-Каширському районі.

О 9.45 у Повітряних силах повідомили, що БпЛА з півночі рухається курсом на Ковель.

О 10.01 - БпЛА на заході Волині, курс в напрямку кордону з Польщею.




