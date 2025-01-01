Російські «шахеди» знову - на Волині: що відомо
Сьогодні, 09:35
Вранці, 26 грудня, Росія знову запустила дрони на Волинь. О 7.51 тривога була оголошена у Камінь-Каширському районі, згодом - у Ковельському.
Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.
"Ворожий БпЛА на північному заході Рівненщини курсом на захід.
Ворожий БпЛА на півночі Рівненщини курсом на захід.
БпЛА на сході Волинської області курсом на південний захід (Ковель)", - зазначили у Повітряних силах.
Там зазначили, що у ніч на 26 грудня противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М, а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Нагадаємо, що вчора, на Різдво, на Волині під час повітряної тривоги росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури.
Станом на зараз, 9.34, повітряна тривога триває у Ковельському та Камінь-Каширському районі.
О 9.45 у Повітряних силах повідомили, що БпЛА з півночі рухається курсом на Ковель.
О 10.01 - БпЛА на заході Волині, курс в напрямку кордону з Польщею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.
"Ворожий БпЛА на північному заході Рівненщини курсом на захід.
Ворожий БпЛА на півночі Рівненщини курсом на захід.
БпЛА на сході Волинської області курсом на південний захід (Ковель)", - зазначили у Повітряних силах.
Там зазначили, що у ніч на 26 грудня противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М, а також 99 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Нагадаємо, що вчора, на Різдво, на Волині під час повітряної тривоги росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури.
Станом на зараз, 9.34, повітряна тривога триває у Ковельському та Камінь-Каширському районі.
О 9.45 у Повітряних силах повідомили, що БпЛА з півночі рухається курсом на Ковель.
О 10.01 - БпЛА на заході Волині, курс в напрямку кордону з Польщею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Дезертир на Волині промишляв крадіжками
Сьогодні, 10:01
Російські «шахеди» знову - на Волині: що відомо
Сьогодні, 09:35
Зеленський зустрінеться з Трампом найближчим часом: багато може вирішитися до Нового року
Сьогодні, 09:15